Fortalece Toluca el bienestar animal con resultados históricos en la Extensión Norte del CCyBA

En seis meses de operación, el espacio ha impulsado miles de acciones de esterilización, vacunación y educación para fomentar la tutela responsable de animales de compañía.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, destacó los resultados alcanzados por la Extensión Norte de Esterilización, Vacunación y Educación del Centro de Control y Bienestar Animal (CCyBA), ubicada en Santín, delegación Sauces, la cual cumplió seis meses de operación consolidándose como un referente en la atención y protección de los animales de compañía.



Desde su apertura, la Extensión Norte ha realizado mil 335 esterilizaciones, aplicado 372 vacunas antirrábicas y desarrollado jornadas de educación dirigidas a promover la tutela responsable, la prevención del abandono y el bienestar animal, acciones que han contado con una amplia participación de las familias toluqueñas.



Estos resultados se suman al trabajo permanente del Centro de Control y Bienestar Animal, que en el mismo periodo ha efectuado más de 7 mil 200 esterilizaciones, aplicado cerca de 4 mil vacunas antirrábicas y atendido alrededor de 600 reportes ciudadanos relacionados con la protección y bienestar de los seres sintientes.



Ricardo Moreno subrayó que estas acciones forman parte de la política municipal para fortalecer la salud pública, reducir la sobrepoblación de perros y gatos, prevenir enfermedades y promover una convivencia responsable entre la ciudadanía y sus animales de compañía.



El Gobierno de Toluca reiteró que la población puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el Centro de Control y Bienestar Animal a través de los teléfonos 722 198 1000 y 722 198 0900, como parte de la estrategia para consolidar una cultura de respeto y protección hacia los animales.