Ciudadanía rescata el Cerro de la Estrella con jornadas de reforestación y conservación ambiental

La SEDEMA impulsa los Tequios por la Restauración con la participación de voluntarios.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) fortaleció las acciones de conservación del Área Natural Protegida Cerro de la Estrella mediante jornadas comunitarias de reforestación, limpieza y mantenimiento con participación ciudadana.



A través de los llamados Tequios por la Restauración, habitantes, instituciones y empresas se sumaron a los trabajos para recuperar este espacio natural ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde durante la temporada de lluvias se impulsan acciones para fortalecer el ecosistema.



Como parte de estas actividades, se contempla la plantación de 2 mil 486 ejemplares de especies nativas como tepozán, huizache, cazahuate, palo dulce y chapulixtle. Hasta el momento, tres jornadas han permitido plantar mil 394 árboles con apoyo de 119 personas voluntarias.



La SEDEMA destacó que el Cerro de la Estrella cuenta con una brigada forestal permanente encargada de la prevención de incendios, conservación de suelos, saneamiento forestal y monitoreo de biodiversidad.



Además, mediante recorridos guiados y talleres ambientales, se promueve el conocimiento del valor natural, histórico y cultural de esta zona, con la colaboración de instituciones académicas y colectivos comunitarios.



Con estas acciones, el Gobierno capitalino refrenda su compromiso de fortalecer la participación ciudadana y proteger las Áreas Naturales Protegidas para avanzar hacia una Ciudad de México más sustentable.