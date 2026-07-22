Álvaro Obregón reduce delitos de alto impacto y fortalece estrategia de seguridad

Se reportó una disminución de 9.65% en delitos de alto impacto y una baja de 32.26% en homicidios dolosos.

La Alcaldía Álvaro Obregón informó una reducción en los índices delictivos durante el primer semestre de 2026, como resultado de la implementación de la Estrategia Integral de Seguridad 360 ÁO, basada en coordinación institucional, prevención y mayor presencia policial en territorio.



Durante la conferencia “Diálogos con Casarín”, el alcalde Javier López Casarín detalló que entre enero y junio de este año los delitos de alto impacto disminuyeron 9.65 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, mientras que los homicidios dolosos registraron una reducción de 32.26 por ciento, considerada por la administración local como la baja más significativa entre las alcaldías de la Ciudad de México.



El funcionario destacó que la estrategia contempla acciones de proximidad social, recuperación de espacios públicos, prevención del delito y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia capitalina y autoridades federales.



Como parte del fortalecimiento operativo, la demarcación incorporó 125 nuevas patrullas, entre ellas 110 unidades tipo pick up, 15 patrullas híbridas y cuatro grúas, con lo que, aseguró la alcaldía, se triplicó la capacidad de vigilancia en sus 251 colonias, barrios y fraccionamientos.



Asimismo, López Casarín resaltó el programa “Gobernar de Noche”, mediante el cual se realizan recorridos de supervisión de servicios públicos y operativos de seguridad.



En otro tema, el alcalde presentó los resultados de la Feria de las Flores 2026, que registró más de 102 mil asistentes, más de 130 actividades culturales y una derrama económica estimada entre 130 y 140 millones de pesos.