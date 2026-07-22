Refuerza OPDAPAS Zinacantepec acciones para mejorar el servicio de agua y drenaje

El organismo realizó trabajos de mantenimiento e infraestructura hidráulica y anunció un horario especial de atención por el periodo vacacional.

El Gobierno de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, informó que el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) mantiene de manera permanente acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la calidad de los servicios que reciben las familias del municipio.

Como parte de la jornada de trabajo, se llevaron a cabo conexiones de agua potable y drenaje sanitario, desazolves de líneas de aguas residuales, atención de taponamientos en distintos puntos del municipio y reparación de fugas, con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro y evitar el desperdicio del recurso.

La administración municipal destacó que estas labores contribuyen al mantenimiento de una infraestructura más eficiente y responden a los reportes realizados por la ciudadanía, reafirmando el compromiso de brindar servicios públicos de calidad.

Asimismo, OPDAPAS Zinacantepec informó que, con motivo del periodo vacacional, del 20 al 28 de julio el horario de atención al público será de 9:00 a 14:00 horas, por lo que invitó a la población a tomar las previsiones necesarias durante esos días.

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