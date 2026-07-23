Ciudad de México la “otra campeona” del Mundial 2026: Clara Brugada

La justa deportiva reunió a más de 12 millones de personas, generó empleos, derrama económica y transformó espacios públicos de la capital.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el balance final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y afirmó que la capital se consolidó como “la otra campeona del Mundial”, al lograr que la fiesta deportiva llegara a las calles y dejara beneficios permanentes para la ciudadanía.



Durante el informe, la mandataria destacó que el evento reunió a más de 12 millones de personas en actividades públicas, festivales, celebraciones y espacios recreativos distribuidos en las 16 alcaldías, con el objetivo de descentralizar la alegría y acercar el Mundial a toda la población.



Brugada Molina señaló que la justa deportiva dejó un legado de más de 2 mil obras de transformación urbana, entre ellas la rehabilitación de espacios deportivos, mejoras al transporte público, infraestructura hidráulica, movilidad sustentable, iluminación y recuperación de espacios públicos.



Asimismo, informó que la Ciudad de México registró una derrama económica superior a 44 mil millones de pesos, generó más de 100 mil empleos formales y recibió a más de cuatro millones de visitantes provenientes de más de 80 países.



En materia de seguridad y operación, destacó la participación de más de 40 mil servidores públicos y la implementación de un despliegue especial para garantizar el desarrollo del torneo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 17 mil elementos durante 39 días, con acciones de vigilancia, movilidad y atención a visitantes nacionales e internacionales.



La jefa de Gobierno resaltó que el Mundial también impulsó mejoras en la movilidad, con una inversión de 5 mil 500 millones de pesos en infraestructura de transporte, incluyendo trabajos en el Metro, Tren Ligero, Metrobús, Trolebús y nuevas rutas de electromovilidad.



Finalmente, aseguró que el mayor triunfo del Mundial fue la participación ciudadana y la capacidad de la capital para organizar un evento internacional con inclusión, seguridad, derechos y bienestar social como ejes principales.