Fiscalía mexiquense asegura más de 3 mil máquinas tragamonedas y casi 10 mdp

El operativo “Dos de Bastos” desmanteló esta red de financiamiento criminal.

Un fuerte golpe contra las redes delictivas fue asestado en el Estado de México, luego de que fuerzas federales y estatales aseguraran 3374 máquinas tragamonedas y casi 10 millones de pesos en monedas, durante el primer despliegue de la Operación “Dos de Bastos”.



La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron acciones simultáneas en 84 municipios mexiquenses, donde localizaron los equipos conocidos como “tragamonedas” o “maquinitas”, presuntamente utilizados por grupos criminales para obtener recursos y ampliar sus actividades ilícitas.



De acuerdo con las investigaciones, estas máquinas eran instaladas en comercios, locales e incluso espacios cercanos a escuelas y zonas de convivencia, donde presuntamente servían como una vía de captación de dinero y acercamiento con posibles víctimas, principalmente niñas, niños y jóvenes, mediante prácticas relacionadas con la ludopatía, préstamos ilegales y otras conductas delictivas.



Autoridades señalaron que algunas organizaciones delictivas imponían estos dispositivos bajo amenazas a comerciantes y posteriormente utilizaban las ganancias para fortalecer sus operaciones.



Durante los cateos, los agentes aseguraron máquinas tipo cascada, botón, clásicas y “pinball”, cuyo valor comercial supera los 50 millones de pesos. Además, al revisar los equipos, fueron extraídas alrededor de 9 toneladas con 697 kilos de monedas, equivalentes a cerca de 9 millones de pesos.



En total, el aseguramiento representa un golpe económico de aproximadamente 59 millones 610 mil pesos contra las estructuras financieras de grupos delincuenciales.



Las autoridades decomisaron las máquinas, cuyo valor comercial se estima en 50.6 millones de pesos, además de 9 toneladas 697 kilogramos de monedas extraídas de su interior, equivalentes a aproximadamente 9 millones de pesos, con lo que el monto total asegurado supera los 59 millones de pesos.



Como parte del operativo también fue localizada una fábrica dedicada presuntamente a la elaboración de estas máquinas, donde se aseguraron maquinaria, herramientas, equipos electrónicos, materia prima y un vehículo de alta gama.



La Fiscalía mexiquense informó que las máquinas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para preservar la cadena de custodia y continuar con las investigaciones.



Además, se dará vista a la Fiscalía General de la República por posibles violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mientras que en el ámbito estatal se iniciará el procedimiento correspondiente para la destrucción de los equipos asegurados.



Las autoridades señalaron que este operativo representa un golpe a las estructuras financieras de grupos criminales que operan en la entidad y reafirmaron que continuarán las acciones coordinadas para combatir la extorsión, el narcomenudeo y otros delitos que afectan la seguridad de las y los mexiquenses.