Protege GEM la salud de 40 mil peregrinos durante su paso hacia la Basílica de Guadalupe

Antes del arribo del contingente, se realizaron acciones preventivas con autoridades y comerciantes para reducir riesgos sanitarios.

Para proteger la salud de alrededor de 40 mil peregrinos queretanos durante su paso por territorio mexiquense rumbo a la Basílica de Guadalupe, el Gobierno del Estado de México desplegó un operativo de atención médica, vigilancia sanitaria y prevención de enfermedades.



La Secretaría de Salud brinda acompañamiento al contingente integrado por aproximadamente 16 mil mujeres que participan en la 64ª Peregrinación Femenina y 24 mil hombres de la 136ª Peregrinación Masculina a pie al Tepeyac, con la participación de personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX), de epidemiología, emergencias en salud, prevención de enfermedades y la Jurisdicción Sanitaria de Jilotepec.



Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud, señaló que el operativo busca salvaguardar la salud de quienes transitan por territorio mexiquense mediante la coordinación entre instituciones de ambas entidades.



Explicó que, previo al inicio de la peregrinación, se realizaron reuniones de coordinación, monitoreo y orientación a comerciantes para reforzar las medidas sanitarias en el manejo de alimentos, bebidas y agua, además de garantizar la presencia permanente del SUEM para dar atención médica durante el recorrido.



Por su parte, María Martina Pérez Rendón, Secretaria de Salud de Querétaro, agradeció al Gobierno del Estado de México las facilidades otorgadas para el tránsito del contingente y la coordinación de los operativos de salud, protección civil y seguridad.



Las autoridades informaron que la peregrinación concluirá el próximo 26 de julio con la llegada de las y los participantes a la Basílica de Guadalupe.