García Harfuch afirma que no existen bienes de “El Mayo” Zambada identificados a su nombre en México

Señaló que la FGR analizará una posible solicitud de extradición del narcotraficante, y continuará la investigación sobre los bienes vinculados al Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades mexicanas no han localizado propiedades registradas a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien fue sentenciado recientemente a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.



El funcionario precisó que, aunque las autoridades han asegurado cuentas bancarias y diversos bienes relacionados con el Cártel de Sinaloa, hasta el momento no existen inmuebles o activos identificados oficialmente a nombre del capo. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene acciones para rastrear y asegurar recursos vinculados a organizaciones criminales.



Respecto a la intención de Zambada de cumplir parte de su condena en México, García Harfuch señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si procede o no una eventual solicitud de extradición.



Las declaraciones se producen luego de que el Gobierno de México anunciara que analiza la posibilidad de reclamar parte de los bienes decomisados por las autoridades estadounidenses, cuyo monto asciende a 15 mil millones de dólares, derivados de las actividades ilícitas atribuidas al exlíder del Cártel de Sinaloa.



Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en julio de 2024 tras ser entregado a las autoridades de Estados Unidos y, posteriormente, fue condenado a cadena perpetua, en un caso que derivó en una reconfiguración interna del Cártel de Sinaloa y el recrudecimiento de la disputa entre sus principales facciones.