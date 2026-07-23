¡Les cayó la noche! Caen cuatro por presunto homicidio tras persecución del C5 en Tlalnepantla

Se detuvo a dos adultos y dos menores; autoridades aseguraron vehículos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Elementos de la Secretaría de seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) detuvieron a cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, quienes presuntamente estarían vinculadas con hechos delictivos como homicidio y robo de motocicletas con violencia.



La captura derivó de labores de inteligencia, monitoreo y seguimiento realizadas por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), luego de que se reportara el fallecimiento de un hombre en la colonia San Andrés Atenco, en el municipio de Tlalnepantla.



De acuerdo con las autoridades, los posibles responsables habrían llegado al sitio a bordo de una motocicleta blanca y, tras cometer la agresión, escaparon hacia la Unidad Habitacional Izcalli Pirámide II. Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, se identificó la ruta de desplazamiento de los vehículos involucrados.



Tras activar un operativo de búsqueda, elementos especializados ubicaron a uno de los sospechosos circulando en una motocicleta negra, lo que permitió la intervención de agentes de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículo y Transporte (DGCRVyT) y personal de la FGJEM.



Durante la acción fueron detenidos Alan “N” y Saúl “N”, ambos de 20 años, así como dos adolescentes de 15 y 16 años. Además, se aseguraron cuatro motocicletas, entre ellas una unidad naranja con negro que contaba con reporte de robo vigente.



Los detenidos y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.