Sheinbaum invertirá 181 mil mdp para proyectos de infraestructura en salud

Al 2030 se desarrollarán 152 proyectos que permitirán sumar más de 9 mil nuevas camas hospitalarias en todo el país.

Con una inversión estimada de 181 mil millones de pesos, el Gobierno de México llevará a cabo 152 proyectos como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La estrategia contempla la construcción de 50 hospitales, 47 ampliaciones y 55 sustituciones y mejoras mayores, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención médica en todo el país.



La mandataria destacó que estas acciones permitirán incrementar la infraestructura hospitalaria de 96 mil 966 a 106 mil 105 camas para 2030, lo que representa el mayor crecimiento registrado desde que se tiene información sobre el sistema de salud nacional.



Asimismo, señaló que el proyecto se complementará con la implementación del Servicio Universal de Salud, que garantizará atención en las instituciones públicas sin importar la derechohabiencia, además de continuar con la formación y contratación de personal médico especializado.



Durante la conferencia, autoridades del sector salud informaron que desde el inicio de la administración ya concluyeron 30 proyectos hospitalarios que incorporaron mil 474 nuevas camas en unidades del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Para este año se prevé finalizar 33 proyectos adicionales, con lo que se alcanzarán 2 mil 637 camas nuevas, equivalente al 29 por ciento de la meta sexenal.



También se dio a conocer que el ISSSTE desarrolla la construcción y rehabilitación de 20 hospitales; el IMSS proyecta 47 nuevos hospitales hacia 2030, mientras que el IMSS Bienestar destinará 46.8 mil millones de pesos para ejecutar 87 proyectos de infraestructura y ampliar la cobertura de los servicios médicos en el país.