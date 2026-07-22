Samuel García supervisa avance de la Carretera Interserrana

El Gobernador de Nuevo León inició una gira por el sur del estado para revisar infraestructura estratégica.

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda inició una gira de trabajo por la región sur del estado con la supervisión de los avances en el Tramo 01 de la Carretera Interserrana, una obra estratégica que actualmente registra un 90 por ciento de avance.



Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que este proyecto permitirá mejorar la conectividad entre comunidades del sur de Nuevo León, al enlazar zonas como la Carretera Nacional con la Sierra Madre y reducir tiempos de traslado para habitantes y transporte de carga.



García Sepúlveda informó que se contempla concluir este año los trabajos de los Tramos 01 y 03, mientras que el Tramo 02 se encuentra en proceso para iniciar su licitación. En el caso del Tramo 03, la obra presenta un avance de entre 80 y 90 por ciento y permitirá conectar la Carretera 57 con la Interserrana, evitando recorridos más largos hacia Saltillo.



Como parte de su gira, el Gobernador visitará los municipios de Galeana, Doctor Arroyo, Aramberri y Zaragoza, donde supervisará obras de infraestructura, destacamentos de seguridad, centros turísticos y proyectos sociales, incluyendo trabajos en hospitales, estancias infantiles y espacios recreativos.