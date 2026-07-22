Xochimilco refuerza limpieza de canales para proteger zona lacustre

Cuadrillas de la alcaldía realizan trabajos permanentes para retirar maleza acuática, residuos y embarcaciones en mal estado.

La Alcaldía Xochimilco intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en su zona lacustre mediante acciones permanentes para retirar maleza acuática, residuos sólidos y mejorar las condiciones de navegación en los canales.



El alcalde José Carlos Acosta informó que cuadrillas de trabajadores realizan diariamente tareas de saneamiento debido al crecimiento constante de lirio, ninfa y otras especies acuáticas que afectan la movilidad de productores, habitantes y visitantes.



Durante los últimos días, los trabajos se concentraron en los canales Tlilac, Trancatitla, Atizapa, Japón, Tlicuilli, El Bordo y Canal Nacional, donde también se efectuó el desorillado de chinampas para fortalecer la conservación del ecosistema.



Como parte de estas acciones, la alcaldía retiró 25 canoas en mal estado durante poco más de dos meses, luego de notificar previamente a sus propietarios para realizar el retiro correspondiente.



La administración local señaló que estas labores se realizan en coordinación con la Comisión de Recursos Naturales y que, hasta el momento, se ha logrado sanear una extensión equivalente a 40 mil kilómetros, con el propósito de preservar el patrimonio natural y cultural de Xochimilco.