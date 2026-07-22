Entregan en CDMX 72 mil becas de transporte para universitarios

El programa busca evitar que jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos.

El Gobierno de la Ciudad de México entregó 72 mil 443 tarjetas de la “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más”, como parte de la estrategia para garantizar la permanencia escolar y reducir las barreras económicas para estudiantes de nivel superior.



Durante una jornada realizada en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que este apoyo económico representa un nuevo derecho social para la juventud universitaria y busca evitar que factores económicos impidan continuar con su formación académica.



La beca otorga 1500 pesos de manera bimestral y puede utilizarse para transporte, compra de libros, materiales escolares y otros gastos relacionados con la preparación profesional. De acuerdo con autoridades capitalinas, el programa llegará a una cobertura de 200 mil estudiantes al cierre de 2026.



Brugada Molina señaló que el apoyo se entrega sin importar promedio académico o condición económica, y únicamente requiere que las y los beneficiarios estudien en una institución pública y residan en la Ciudad de México.



Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Pedro Moctezuma Barragán, resaltó que la beca busca acompañar a los jóvenes durante una etapa fundamental de su desarrollo y contribuir a que permanezcan en las aulas.



Convocó a estudiantes universitarios a participar en próximas jornadas de reforestación en la ciudad, como parte de las acciones ambientales impulsadas por su administración.