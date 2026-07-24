¡Al fuego casi una tonelada de droga! FGR destruye narcóticos y 115 “minicasinos” en Veracruz

Marihuana, cocaína, metanfetamina y máquinas tragamonedas aseguradas en diversos operativos fueron reducidas a cenizas bajo vigilancia de autoridades federales.

En un contundente golpe contra la delincuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de 797 kilogramos de diversas drogas, además de la destrucción de 115 máquinas tragamonedas, aseguradas en distintos operativos realizados en el estado de Veracruz.



La jornada se efectuó en las instalaciones de la Base Aeronaval, donde autoridades federales destruyeron más de 770 kilogramos de marihuana, 25 kilogramos de cocaína, diversas cantidades de metanfetamina y otras sustancias sintéticas, además de seisificios relacionados con actividades ilícitas.



En el mismo acto fueron destruidas las 115 máquinas tragamonedas, conocidas como “minicasinos”, las cuales presuntamente operaban de manera irregular y fueron aseguradas durante acciones ministeriales.



Las labores estuvieron a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal, quienes verificaron el peso, tipo y destino final de cada uno de los narcóticos. El procedimiento fue supervisado por el Órgano Interno de Control para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.



Al evento asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno, corporaciones de seguridad e integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz, quienes atestiguaron la destrucción de los aseguramientos como parte de las acciones permanentes para combatir el narcotráfico y otras actividades delictivas en la entidad.