Puebla instala primer Puesto de Mando de Protección Civil para reforzar respuesta ante emergencias

Autoridades federales y estatales activan estrategia coordinada frente a lluvias, ciclones e inundaciones para proteger a la población.

La Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado de Puebla instalaron el Primer Puesto de Comando de Protección Civil, como parte de una estrategia conjunta para fortalecer la prevención y atención de emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones.



La instalación se realizó durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 2026, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Conagua y CFE.



La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, destacó que Puebla es la primera entidad de la región centro del país en contar con este esquema operativo, diseñado para mejorar la coordinación y respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.



Durante la sesión se informó que 116 de los 217 municipios poblanos presentan algún nivel de riesgo de inundación y que existen 148 puntos críticos identificados en 43 municipios. También se resaltó que acciones preventivas como la limpieza de calles y cauces pueden reducir hasta 30% los efectos de las inundaciones.



El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la protección civil requiere coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y señaló que la instalación de estos puestos de mando permite atender con mayor rapidez contingencias mediante el uso de maquinaria, aeronaves, personal operativo y recursos especializados.



Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, informó que la dependencia incrementó su capacidad operativa, al pasar de 53 a 210 elementos, crear brigadas multifuncionales y ampliar su presencia regional para fortalecer la atención de emergencias.