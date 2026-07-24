Alcaldía Cuauhtémoc retira estructuras irregulares en Roma Norte

La alcaldía retiró obstáculos, instalaciones sin autorización y reforzó operativos para mantener libres banquetas y vialidades.

La Alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo de recuperación de espacio público en la colonia Roma Norte, donde fueron retiradas estructuras colocadas sin autorización sobre las calles Medellín y Zacatecas, como parte de las acciones permanentes para garantizar el ordenamiento urbano.



Durante la semana del 13 al 19 de julio, los trabajos permitieron recuperar 3 mil metros cuadrados de espacio público y retirar más de dos toneladas de objetos que obstruían calles y banquetas, además de 430 kilogramos de llantas abandonadas y 40 pendones instalados de manera irregular.



Personal de la Dirección General de Gobierno también efectuó cinco retiros de enseres y pérgolas colocados sin permiso, así como 271 supervisiones preventivas en mercados públicos de la demarcación.



Como parte de las labores de verificación, se realizaron 32 visitas a establecimientos, de las cuales 31 correspondieron a comercios mercantiles. Derivado de estas acciones se emitieron 11 órdenes de suspensión y se suspendieron dos bares que operaban sin contar con la documentación requerida.



La administración encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que los operativos continuarán en las 33 colonias de la alcaldía, con el objetivo de atender reportes ciudadanos, recuperar espacios comunes y garantizar el cumplimiento de la normatividad.