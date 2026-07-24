Toluca supera los 3 mil millones de pesos en inversión: Ricardo Moreno

Se han reportado más de 22 mil empleos formales creados y nuevas inversiones de empresas nacionales e internacionales.

El Gobierno de Toluca informó que durante la primera mitad de la administración municipal se concretó la llegada de más de 3 mil millones de pesos en inversión directa, destinada a fortalecer los sectores industrial, comercial y logístico de la capital mexiquense.



El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, destacó que estos resultados consolidan a Toluca como un punto estratégico para la instalación y expansión de empresas nacionales e internacionales, además de impulsar nuevas oportunidades laborales para la población.



Entre las compañías que han invertido en el municipio se encuentran Heineken, Stellantis, Mercado Libre, Coca-Cola FEMSA, Kener, SEG Automotive, Parker y Nestlé, así como cadenas comerciales como OXXO, Garis, Coppel y AutoZone, que ampliaron sus operaciones en la demarcación.



De acuerdo con el gobierno municipal, los nuevos proyectos de inversión y las acciones impulsadas por la Dirección General de Desarrollo Económico permitieron generar más de 22 mil empleos formales, cifra que representa un crecimiento significativo respecto a los registros de 2024.



Ricardo Moreno señaló que la estrategia económica municipal contempla la digitalización y simplificación de trámites para facilitar la apertura de negocios y brindar mejores condiciones a los inversionistas.



Asimismo, destacó la creación de la Escuela Municipal de Emprendimiento, cuya primera generación capacitó a 303 personas, y anunció la convocatoria al Consejo Consultivo para el Desarrollo Industrial de Toluca, con el objetivo de establecer nuevas acciones junto con el sector productivo para atraer inversiones y ampliar las oportunidades de empleo.