IEEM distribuirá más de 428 mdp entre partidos políticos

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó la redistribución de 428 millones 870 mil 603 pesos de financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los 10 partidos políticos con registro o acreditación en la entidad, tras la incorporación de los partidos PAZ y Somos México.
Como parte del acuerdo, cada una de las nuevas fuerzas políticas recibirá 9 millones 418 mil 334 pesos, monto que contempla el financiamiento correspondiente a los últimos 15 días de julio y al periodo de agosto a diciembre de 2026.
Con la nueva asignación, Morena recibirá 136.7 millones de pesos; el PRI, 66.4 millones; el PAN, 49.4 millones; Movimiento Ciudadano, 47 millones; el Partido Verde, 39.4 millones; el PT, 32.8 millones; el PRD Estado de México, 29.3 millones, y Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, 8.5 millones de pesos, además de los recursos asignados a los nuevos institutos políticos.
El IEEM informó que la redistribución se realizó conforme a lo establecido en el Código Electoral del Estado de México, con el propósito de garantizar condiciones de equidad y el acceso a las prerrogativas para todas las fuerzas políticas acreditadas en la entidad.
Con la incorporación de PAZ y Somos México, serán 10 los partidos políticos que participarán en el proceso electoral de 2027, en el que se renovarán las 75 diputaciones locales y mil 216 cargos de los 125 ayuntamientos del Estado de México.