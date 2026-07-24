Inflación en México bajó 3.10 % en julio y fortalece expectativa de estabilidad

La inflación anual se moderó durante la primera quincena de julio y se mantuvo para mantener una política monetaria prudente.

La inflación anual en México se ubicó en 3.10% durante la primera quincena de julio, una disminución respecto al 3.18% registrado en junio, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El resultado estuvo en línea con las expectativas del mercado y refuerza la previsión de que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios la tasa de interés de referencia.



En contraste, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y es uno de los principales indicadores para la política monetaria, se ubicó en 3.95% anual, ligeramente por encima del 3.94 por ciento observado el mes anterior, aunque también dentro de las previsiones de los analistas.



Entre los productos que registraron las mayores bajas de precio durante la primera quincena de julio destacaron el jitomate, el chile serrano, el tomate verde, el aguacate y la crema para la piel, factores que contribuyeron a la desaceleración de la inflación general.



A finales de junio, Banxico decidió por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia en 6.50%, al considerar que aún es necesario actuar con cautela para asegurar que la inflación continúe convergiendo de manera sostenida hacia la meta permanente del 3%, con un margen de variación de un punto porcentual.



La gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, ha señalado que la pausa en el ciclo de política monetaria no tiene una duración definida y dependerá del comportamiento de la inflación en los próximos meses. En ese sentido, integrantes de la Junta de Gobierno han advertido que, aunque la inflación ha mostrado una trayectoria favorable, persisten riesgos que obligan a mantener una postura prudente.



Banxico estima que tanto la inflación general como la subyacente cerrarán 2026 en 3.5% y convergerán al objetivo del 3% durante el segundo trimestre de 2027, por lo que continuará evaluando la evolución de los precios antes de realizar nuevos ajustes en la tasa de interés.