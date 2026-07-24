Sheinbaum recibe a Jamieson Greer; consolidan avances en la revisión del T-MEC

Durante la reunión se dio seguimiento a la revisión del tratado comercial y al fortalecimiento de los acuerdos bilaterales entre ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión de alto nivel en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, como parte de los trabajos de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del fortalecimiento de la relación económica bilateral.



A través de sus redes sociales, la mandataria informó que durante el encuentro ambas delegaciones registraron avances en la revisión del T-MEC y en diversos acuerdos comerciales que beneficiarán a México y Estados Unidos.



Previo a la reunión, Sheinbaum explicó que el objetivo era evaluar el estado de las negociaciones, conocer de primera mano las propuestas del gobierno estadounidense y revisar el calendario para la actualización del acuerdo comercial. “Es una evaluación de hasta dónde vamos, qué es lo que proponen ellos y los tiempos para esta revisión”, señaló.



Por parte del Gobierno de México participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; el titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano; el coordinador de Asuntos Internacionales Agroalimentarios, Julio Berdegué Sacristán, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra.



La delegación estadounidense estuvo integrada por el representante comercial adjunto, Jeff Goettman; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson; la jefa negociadora de Agricultura, Julie Callahan, y el jefe de la Oficina del Representante Comercial, Sam Mulopulos.



El encuentro se realizó tras la tercera ronda de conversaciones bilaterales sobre el T-MEC y forma parte del diálogo permanente entre ambos gobiernos para fortalecer la integración económica de América del Norte, impulsar la competitividad regional y dar continuidad a los compromisos establecidos en el tratado comercial.