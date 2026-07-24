Fortalece Opella a la industria farmacéutica del Edoméx con inversión de 2300 mdp: Sedeco

La inauguración de la nueva línea de producción consolida a la entidad como un polo estratégico para el mercado nacional y latinoamericano.

El Estado de México fortalece su liderazgo en la industria farmacéutica con la expansión de la empresa francesa Opella, que impulsa una inversión total de 2 mil 300 millones de pesos para modernizar su planta en Ocoyoacac, como parte del Proyecto Aztlán.



Durante la inauguración de la nueva línea de producción de probióticos Enterogermina, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que este proyecto consolida a la entidad como un centro estratégico para la fabricación y exportación de productos farmacéuticos, además de generar confianza para atraer nuevas inversiones.



La nueva planta, que requirió una inversión superior a mil 200 millones de pesos, tendrá capacidad para producir 200 millones de minibotellas de Enterogermina al año, suficientes para abastecer el mercado de México y América Latina. Con esta expansión, el complejo de Ocoyoacac se convierte en la segunda planta más importante de Opella a nivel mundial.



La funcionaria señaló que la industria farmacéutica emplea a más de 14 mil personas en la entidad y destacó que, entre septiembre de 2023 y mayo de 2026, el sector ha captado inversiones por 3 mil 576 millones de pesos de empresas nacionales, además de más de 830 millones de dólares de capital extranjero.



A través de un mensaje en video, el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, afirmó que esta inversión refleja la confianza de Opella en el país y fortalecerá la capacidad de producción nacional, consolidando a México como una plataforma estratégica para la manufactura y exportación de productos farmacéuticos.



Por su parte, Luis Soares, director general de Opella México, señaló que la ampliación permitirá que el 80 por ciento de los productos comercializados por la empresa en el país sean fabricados en territorio mexiquense, fortaleciendo la competitividad del Estado de México en el sector.