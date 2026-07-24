CDMX reduce 64% los delitos de alto impacto: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno informó avances en homicidio doloso y robo de vehículos gracias al trabajo conjunto entre autoridades.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Ciudad de México registra una reducción del 64 por ciento en los delitos de alto impacto respecto a 2019, como resultado de la estrategia de seguridad coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales.



Durante la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, realizada en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac (CICATEC), en el Estado de México, la mandataria capitalina destacó que la coordinación metropolitana ha permitido mantener una tendencia a la baja en delitos como homicidio doloso, robo de vehículos y extorsión.



Brugada Molina señaló que junio de 2026, periodo en el que la capital fue sede de la Copa Mundial de la FIFA, se convirtió en el mes con menor número de homicidios dolosos registrado desde 2015.



Asimismo, explicó que el robo de vehículos con y sin violencia disminuyó de un promedio diario de 18 unidades en 2019 a 14 durante junio de 2026, lo que representa una reducción del 40%.



La jefa de Gobierno aseguró que estos resultados son producto de la continuidad de una estrategia de seguridad aplicada durante los últimos siete años y refrendó el compromiso de su administración para fortalecer la protección del patrimonio de las familias y consolidar la paz en la Zona Metropolitana del Valle de México.



En la reunión participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, gobiernos estatales, fiscalías, así como representantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.