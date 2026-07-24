Mara Lezama llama a disfrutar del Parque del Jaguar

Aclaró que no existe cobro por ingresar al parque ni a sus playas; únicamente se aplica tarifa para la zona arqueológica.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que el acceso al Parque del Jaguar y sus playas es totalmente gratuito para habitantes y visitantes, como parte de la política impulsada por el Gobierno de México para garantizar espacios públicos accesibles.



Durante un recorrido por el sitio, la mandataria estatal explicó que las personas pueden ingresar sin costo para disfrutar de las playas, caminar por los senderos, recorrer el área en bicicleta o utilizar carriolas, sin que exista una cuota de entrada al parque.



Precisó que el único pago corresponde al acceso a la zona arqueológica de Tulum, cuya tarifa fue ajustada a 265 pesos para turistas extranjeros y 80 pesos para visitantes nacionales. Además, recordó que los domingos el ingreso continúa siendo gratuito para ciudadanos mexicanos.



Mara Lezama detalló que el transporte eléctrico disponible dentro del Parque del Jaguar es un servicio opcional con un costo de 20 pesos para adultos y 10 pesos para niñas y niños, aunque también es posible recorrer el espacio caminando o en bicicleta sin cargos adicionales.



Finalmente, invitó a turistas y ciudadanía a preservar este patrimonio natural y cultural, al destacar que el Gobierno del Estado mantiene vigilancia permanente para brindar una mejor experiencia en uno de los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo.