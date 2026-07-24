Encabeza Delfina Gómez Reunión Interestatal por la Paz y la Seguridad en el Estado de México

Autoridades federales y representantes de ocho entidades fortalecen la coordinación regional para dar seguimiento a las estrategias de seguridad y construcción de paz.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, en la que participaron autoridades federales y representantes de la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, con el propósito de fortalecer las estrategias conjuntas para garantizar la seguridad en la región centro del país.



El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac (CICATEC), donde las y los asistentes dieron seguimiento a las acciones de coordinación interinstitucional para reforzar el combate a la delincuencia y consolidar la construcción de la paz.



Participaron la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; las gobernadoras Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero, y Margarita González Saravia, de Morelos, así como representantes de los gobiernos de Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. También asistieron autoridades federales, mandos de la Guardia Nacional, CAPUFE y responsables de las instituciones de seguridad de las entidades participantes.



Por parte del Gobierno del Estado de México acudieron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; y el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.



Previo a la reunión, la Gobernadora Delfina Gómez presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con integrantes de su gabinete, mandos de procuración de justicia y fuerzas armadas, donde se evaluaron los avances de las acciones de seguridad y se refrendó el compromiso de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en beneficio de la población.