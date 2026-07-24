Naucalpan impulsa comunicación incluyente con estrategia de Lectura Fácil

Se han adaptado los contenidos públicos para facilitar su acceso a la información a personas con discapacidad intelectual y población con barreras de comprensión lectora.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, fortalece una comunicación más accesible e incluyente mediante la implementación de la metodología de Lectura Fácil, una herramienta que permite presentar la información pública de manera clara, sencilla y comprensible.



Esta estrategia busca garantizar que más personas puedan ejercer su derecho a estar informadas, especialmente quienes enfrentan barreras de comprensión lectora, como personas con discapacidad intelectual, adultos mayores o quienes se encuentran en proceso de aprendizaje del idioma español.



Con esta iniciativa, Naucalpan se posiciona como uno de los primeros municipios en adaptar sus comunicados oficiales bajo criterios de accesibilidad, promoviendo una comunicación sin barreras y una mayor participación ciudadana.



El Gobierno municipal señaló que los contenidos elaborados bajo esta metodología estarán disponibles en sus plataformas oficiales, con el objetivo de acercar la información pública a todas y todos los habitantes y consolidar una administración más transparente, cercana e incluyente.