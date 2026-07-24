México mantiene ventaja arancelaria en EUA y avanza revisión del T-MEC: Ebrard

Informó que el 85% de las exportaciones mexicanas continuará con arancel cero al mercado estadounidense.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México conservará su ventaja arancelaria en el mercado estadounidense, luego de que la tercera ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) concluyera con resultados favorables para el país y avances en temas estratégicos para la región.



Las reuniones se realizaron del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México y fueron encabezadas por Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Durante los encuentros se abordaron asuntos relacionados con los sectores del acero, aluminio y sus derivados, así como el fortalecimiento de las cadenas de valor de América del Norte, la sustitución de importaciones provenientes de Asia y el impulso a sectores considerados estratégicos para ambas economías.



Como parte de las conversaciones, la delegación estadounidense notificó que sustituirá los aranceles impuestos bajo la Sección 122 por un nuevo esquema sustentado en la Sección 301, relacionado con disposiciones sobre trabajo forzado y ajustes a su política comercial.



No obstante, Ebrard destacó que esta modificación no representa un impacto adicional para México, ya que las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del T-MEC conservarán la exención arancelaria. De esta manera, alrededor del 85 por ciento de los productos mexicanos que ingresan al mercado estadounidense seguirán pagando cero arancel, mientras que el gravamen del 10 por ciento para el resto de las mercancías permanece sin cambios, al sustituirse un mecanismo por otro.



El funcionario subrayó que este resultado permite a México mantener condiciones preferenciales frente a otros países y brinda certidumbre a las empresas exportadoras, al preservar la competitividad de los productos nacionales en uno de sus principales mercados de destino.



Ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre para continuar con la revisión del T-MEC y avanzar en acuerdos que fortalezcan la seguridad económica, la integración regional y la competitividad de América del Norte en beneficio de trabajadores y empresas de los tres países.