Centro Histórico de la CDMX fortalece su imagen urbana y prepara nueva agenda cultural

Se tendrán acciones de mantenimiento, ordenamiento vial y recuperación de espacios públicos en beneficio de habitantes y visitantes.

La Autoridad del Centro Histórico presentó los avances de las acciones de mejoramiento urbano, atención ciudadana y fortalecimiento cultural realizadas en esta zona emblemática de la capital.



Durante la Séptima Mesa de Museos y Recintos Culturales del Centro Histórico, autoridades destacaron la coordinación con instituciones, vecinos y equipos de trabajo para mantener en buenas condiciones este espacio durante eventos de gran relevancia, como el Mundial.



Como parte de las labores de rehabilitación urbana, se realizaron 57 intervenciones en distintos puntos del Centro Histórico, que incluyeron mantenimiento en plazas, parques y calles, trabajos de poda, bacheo, reparación de banquetas, limpieza y retiro de grafiti.



Además, se efectuaron acciones de desazolve, lavado de vialidades y mantenimiento en parques como San Juan, El Indio y Santa Veracruz, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y garantizar espacios más seguros para la población.



En materia de movilidad y recuperación del espacio público, se implementaron operativos que derivaron en el envío de 29 motocicletas al depósito vehicular y la aplicación de 60 sanciones a vehículos, sumando 89 infracciones.



La Autoridad del Centro Histórico informó que continuará trabajando con museos y recintos culturales de los perímetros A y B para impulsar una agenda cultural durante el resto de 2026 y promover la conservación del patrimonio histórico de la Ciudad de México.