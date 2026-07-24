Zinacantepec invita a jóvenes a integrarse al Servicio Militar Nacional

La convocatoria ofrece capacitación militar, protección civil, servicio médico, alojamiento y la liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

El Gobierno municipal de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, invita a jóvenes que cuentan con su Cartilla del Servicio Militar Nacional a participar en el periodo de adiestramiento de la 1/a. Compañía del Servicio Militar Nacional.



El programa se llevará a cabo del 2 de septiembre al 11 de diciembre de 2026 en San Juan Teotihuacán, Estado de México, y está dirigido a personas de hasta 29 años de edad, con cupo limitado.



Entre los beneficios para las y los participantes se encuentran servicio médico integral, instrucción militar, conocimientos en materia de protección civil, alojamiento, alimentación y calzado durante el periodo de formación, además de la liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional conforme a la normatividad vigente.



Asimismo, los jóvenes podrán acceder a oportunidades de bolsa de trabajo en instituciones de seguridad, como parte de las herramientas de preparación y desarrollo profesional que ofrece este adiestramiento.



Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 717 132 6094, 717 132 6095 y 717 132 6022 extensión 1031, o enviar correo electrónico a cmte.22zm1@defensa.gob.mx.