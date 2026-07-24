GEM abre puntos de reciclaje electrónico para combatir la contaminación tecnológica

Se pusieron en marcha 10 centros de recolección en tiendas Steren y prevé ampliar la estrategia a 86 sucursales para impulsar la economía circular.

El Gobierno del Estado de México puso en marcha una estrategia para facilitar el reciclaje responsable de aparatos eléctricos y electrónicos, mediante la instalación de 10 Puntos de Retorno en tiendas Steren, donde la ciudadanía podrá entregar equipos en desuso para su correcto aprovechamiento.



La iniciativa surge de un convenio entre la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y la empresa Steren, con el objetivo de fortalecer el manejo adecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), reducir impactos ambientales y promover una cultura de consumo responsable.



Los centros de recolección recibirán equipos pequeños y medianos que serán canalizados a procesos de reciclaje especializados. Los puntos se encuentran distribuidos en municipios como Naucalpan, Toluca, San Mateo Atenco, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.



Durante la apertura del Punto de Retorno ubicado en Steren Shop Parque Toreo, autoridades estatales informaron que la estrategia contempla una ampliación gradual hasta alcanzar las 86 sucursales de la empresa en territorio mexiquense.



La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, destacó que la colaboración entre gobierno e iniciativa privada permite generar soluciones ambientales con mayor alcance, mientras que representantes de Steren resaltaron que sus tiendas ahora funcionarán también como espacios para fomentar el reciclaje tecnológico.



Con esta acción, el Gobierno del Estado de México fortalece las alternativas para la disposición adecuada de residuos electrónicos y avanza en la construcción de una política ambiental basada en la economía circular.