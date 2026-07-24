Metepec fortalece su economía con la apertura de nuevos negocios: Fernando Flores

Se inauguró la segunda sucursal de “El Refil de la Abuela”, un concepto gastronómico que apuesta por la tradición y la innovación.

El municipio de Metepec continúa consolidándose como un destino atractivo para nuevos proyectos comerciales con la apertura de la segunda sucursal del restaurante “El Refil de la Abuela”, establecimiento que busca rescatar las tradiciones de la cocina familiar y ofrecer una nueva experiencia gastronómica a las familias.



Durante la inauguración, el presidente municipal Fernando Flores Fernández destacó que la llegada de nuevas unidades económicas refleja la confianza de empresarios y emprendedores en Metepec, además de contribuir a la generación de empleos y al fortalecimiento de la economía local.



El restaurante presenta un concepto enfocado en crear un espacio de convivencia y desconexión del ritmo cotidiano, combinando la tradición culinaria con elementos de innovación tecnológica, como un robot automatizado diseñado para brindar atención a las y los comensales.



El alcalde invitó a la ciudadanía a conocer este nuevo espacio y apoyar a los negocios que impulsan el desarrollo económico del municipio, al tiempo que deseó éxito a los responsables del proyecto en esta nueva etapa.