UAEMéx promueve el autocuidado con alimentación saludable basada en ciencia

Especialistas universitarios llaman a evitar dietas milagro y adoptar hábitos equilibrados que favorezcan el bienestar físico y emocional.

En el marco del Día Internacional del Autocuidado, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) destacó la importancia de tomar decisiones informadas sobre alimentación y fortalecer hábitos saludables para mejorar la calidad de vida.



La nutrióloga de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la UAEMéx, María Vianey Ortiz Pacheco, señaló que el autocuidado nutricional no consiste en seguir dietas restrictivas o tendencias pasajeras, sino en construir prácticas sostenibles basadas en información científica y equilibrio.



La especialista explicó que uno de los principales desafíos actuales es diferenciar entre alimentarse y nutrirse, ya que algunos productos pueden satisfacer el hambre, pero aportar pocos beneficios nutricionales. Por ello, recomendó mantener una dieta variada que incluya alimentos frescos, verduras, proteínas de calidad y un consumo moderado de productos industrializados.



Ortiz Pacheco destacó que planificar la alimentación es una de las herramientas más efectivas para cuidar la salud, pues organizar menús, preparar alimentos con anticipación y realizar compras de manera consciente ayuda a reducir el consumo de opciones ultraprocesadas, disminuir el estrés diario y favorecer la economía familiar.



Asimismo, recordó que el autocuidado integral también incluye mantenerse hidratado, realizar actividad física, dormir adecuadamente y practicar una alimentación consciente, evitando distracciones durante las comidas para reconocer las señales de saciedad del organismo.



Finalmente, la especialista universitaria llamó a la población a desarrollar un pensamiento crítico ante la información nutricional que circula en redes sociales y evitar las llamadas “dietas milagro”, al señalar que la salud se construye mediante pequeñas decisiones diarias que generan beneficios a largo plazo.