UIF Y AUTORIDADES DE EUA GOLPEAN RED FINANCIERA LIGADA AL CJNG; BLOQUEAN A 63 PERSONAS Y EMPRESAS

Ambas dependencias reforzaron las acciones contra el lavado de dinero al identificar operaciones presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fortaleció las acciones para combatir las estructuras financieras presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Como parte de esta estrategia de cooperación bilateral, la OFAC designó a 55 sujetos, entre ellos 39 personas físicas y 16 personas morales, por su presunta participación en una red financiera relacionada con dicha organización criminal.



Derivado de investigaciones financieras, fiscales y corporativas realizadas en México, la UIF detectó diversos indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos relevantes de efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas bancarias y operaciones mediante activos virtuales. Asimismo, identificó inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.



Las investigaciones también permitieron identificar empresas con presuntas actividades ilícitas, algunas con operaciones financieras relevantes y otras con características de empresas fachada o estructuras corporativas con escasa o nula actividad económica.



Como resultado de estas indagatorias, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 55 sujetos designados por Estados Unidos y agregó ocho personas y empresas más —cuatro personas físicas y cuatro morales— relacionadas con la misma estructura financiera, sumando 63 sujetos bloqueados.



La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones fortalecen la cooperación entre México y Estados Unidos para prevenir el uso ilícito del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada. Asimismo, reiteró que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para proteger la integridad del sistema financiero nacional.