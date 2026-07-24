Benito Juárez impulsa empleo formal con nueva Jornada de Empleo y Mypes

Más de 100 personas participaron en el encuentro con empresas e instituciones.

La Alcaldía Benito Juárez llevó a cabo la Sexta Jornada de Empleo y Mypes, una estrategia enfocada en acercar oportunidades laborales a las y los habitantes de la demarcación y fortalecer la conexión entre empresas y buscadores de empleo.



Por instrucción del alcalde Luis Mendoza, la jornada reunió a más de 10 empresas e instituciones que ofrecieron alternativas laborales en distintos sectores, entre ellas compañías privadas, centros educativos y dependencias especializadas en capacitación y seguridad.



Durante el encuentro, alrededor de un centenar de personas pudieron entregar sus perfiles profesionales e iniciar procesos de selección con las empresas participantes, además de conocer las opciones disponibles en la Bolsa de Empleo de la alcaldía.



El alcalde Luis Mendoza destacó que estas acciones buscan generar más oportunidades de trabajo formal y fortalecer la economía de las familias benitojuarenses mediante una vinculación directa entre el talento local y el sector empresarial.



La administración informó que actualmente la Bolsa de Empleo de Benito Juárez cuenta con más de 7 mil vacantes disponibles y mantiene estrategias permanentes para reducir la tasa de desempleo en la demarcación.



Con estas jornadas, la alcaldía refrendó su compromiso de impulsar el crecimiento económico, promover empleos dignos y consolidar mecanismos de apoyo para quienes buscan integrarse al mercado laboral.