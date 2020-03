Continúa desabasto de cubrebocas ante primer caso Covid-19 en CDMX

Aún la población sigue haciendo compras de pánico pese a que autoridades han señalado que no hay por qué alarmarse.

La confirmación del primer caso del nuevo coronavirus Covid-19 en la ciudad de México generó temor entre los capitalinos, quienes comenzaron a abastecerse de cubrebocas y gel anti bacterial a grado tal que prácticamente se han agotado ambos productos en las diferentes cadenas farmacéuticas.

Pero pese a que las autoridades de salud tanto locales como federales han señalado que no hay porque alarmarse por el Covid 19 la gente continua realizando compras de pánico y hasta este domingo había desabasto de cubrebocas, gel antibacterial y alcohol.

En un recorrido por distintos establecimientos de la zona centro de la CDMX el escenario es el mismo. En otra farmacia, de la colonia Santa María La Ribera, ubicada sobre Ribera de San Cosme, los dependientes reportaron la existencia de cubre bocas en sucursales de la zona de Politécnico y en avenida Universidad, pero se trataba de no más de 15 piezas, en cada una.

Las compras de productos desinfectantes se extendieron también A los supermercados, donde se pudo observar a los clientes continúan adquiriendo paquetes de gel y toallitas antibacteriales.

Los casos de Coronavirus registrados en la Ciudad de México hasta ahora son leves y no existe gravedad para que sea necesario cancelar eventos masivos, aclaró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que por ahora se encuentra la Ciudad de México en la fase de casos importados.

“Hasta ahora solamente son casos muy específicos de personas que viajaron a países en donde se presentó esta enfermedad, mientras sean estos casos, lo que se hace es una vigilancia epidemiológica, se aísla el caso, se aíslan los contactos con los que estuvo y para la población general las medidas de higiene que ya se dieron a conocer”.

Sheinbaum Pardo dijo que si hay más contagios de acuerdo con las características de estos contagios, se pasaría a una siguiente fase, en donde lo que se hace es aislar las zonas donde se encontró.

“Y si hubiera más contagios ya se tomarían otras decisiones como cancelar eventos públicos”, explicó.

La mandataria afirmó que ya están listos los hospitales para atender una mayor emergencia, en conjunto con el gobierno federal, pero no quiso mencionarlos.