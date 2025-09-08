Mara Lezama impulsa rescate del parque de la Colonia Lagunitas

-A través del Programa de Rescate de Espacios Públicos “Que brille Chetumal” y el apoyo de personal del Conalep, se transformó totalmente este espacio para el servicio de la gente

En cumplimiento con el compromiso de devolver el brillo a la capital del estado, Chetumal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó un transformado parque de la Colonia Lagunitas, en el marco del Programa de Rescate de Espacios Públicos “Que brille Chetumal”.



Acompañada por Adrián Díaz Villanueva, Oficial Mayor de la SEFIPLAN; Nabil Eljure Terrazas, subsecretario de Gobierno de la SEGOB; personal del CONALEP y servidores públicos, la Gobernadora destacó el trabajo coordinado y permanente entre dependencias estatales y la ciudadanía para rehabilitar y dignificar áreas comunes.



“Es un espacio que ahora se puede disfrutar dignamente, en familia, con amigas, amigos, con sus mascotas. ¿El objetivo? Que Chetumal continúe brillando como una ciudad viva, bonita, segura, como siempre debió ser”, dijo Mara Lezama a los vecinos.



Este programa, que inició el 7 de marzo de 2025, se activa gracias a la participación ciudadana que se comunica al teléfono 983 102 3200 para hacer reportes, y ha permitido atender más de 109 casos a la fecha. Hasta ahora se han intervenido 34 de los 59 parques de Chetumal, incluyendo monumentos, glorietas, camellones y fuentes.



En esta colonia Lagunitas, la transformación del parque beneficia directamente a más de mil 600 habitantes.



Destacan las labores realizadas por personal de Conalep, que incluyeron podado de árboles y el campo de futbolito, limpieza de bardas, recolección y traslado de residuos; así como la sustitución de cerraduras y limpieza profunda de baños.



Además, el equipo “Transformar y Recuperar” pintó 200 metros lineales de guarniciones, rampas de discapacidad, podó camellones y en 300 metros de área verde, junto con reparación de luminarias.



Para garantizar la sostenibilidad de estas obras y evitar su deterioro, cada parque rehabilitado contará con un código QR que permitirá a la población reportar desde falta de poda o limpieza, hasta luminarias o infraestructura en mal estado.



“Si algún día ves que algo no funciona o alguien lo daña, aquí encontrarás un código QR. Escanéalo con tu celular y cuéntanos qué hace falta, queremos escucharte, porque tu voz, la voz del pueblo ¡claro que nos importa!” dijo Mara Lezama.