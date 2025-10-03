Cumplió el SMSEM 73 años de historia en Unidad Sindical

-En la ceremonia se entregó el reconocimiento “Joven Promesa Sindical” que distingue la militancia de las nuevas generaciones docentes.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) conmemoró 73 años de vida, en una ceremonia presidida por su Secretario General, Jenaro Martínez Reyes, en el emblemático Auditorio “Forjadores de la Unidad Sindical”, ubicado en las oficinas centrales de la ciudad de Toluca.



Acompañado por Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el líder magisterial afirmó que “el sindicalismo surgió como respuesta a las necesidades que enfrentaban los maestros mexiquenses”.



Reconoció el esfuerzo y compromiso de quienes lo antecedieron en la encomienda; así como subrayó que desde 1952, hasta a la fecha, el SMSEM continúa cumpliendo su misión de trabajar “Por la Educación al Servicio del Pueblo”.



Durante su intervención mencionó que para el Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027 esta celebración «es una oportunidad para conocer nuestra historia, esta fecha nos ha reunido para no olvidar que debemos continuar la lucha y atender las necesidades de nuestros hermanos de vocación”.



“Creemos en que juntos podemos construir puentes de justicia, dar un trato humano, porque detrás de un comprobante de pago hay diferentes narrativas y unidos llegaremos más lejos en la transformación del gremio”, dijo.



En el marco de la conmemoración, el líder magisterial y el titular de la SECTI entregaron el reconocimiento “Joven Promesa Sindical” a Bárbara Rubí Ortega Ortega y Hugo José Guzmán Hernández, cuyas trayectorias manifiestan que las nuevas generaciones de educadores edifican un sindicalismo vivo y cercano.



Por su parte, Hernández Espejel, refirió que “estar en este Auditorio me trae gratos recuerdos, hace 43 años, sentados aquí estaban dos maestros jóvenes que iban a recibir su nombramiento de manos del Mtro. Lauro Rendón Castrejón; éramos la maestra Delfina y un servidor”.



“Afirmamos que la voz del magisterio está en el centro de la política estatal, ustedes son el corazón de la transformación que impulsamos con el poder de servir. Sigamos trabajando en unidad por la justicia y dignidad de la labor docente”, concluyó.



A la solemne ceremonia asistieron también integrantes de la estructura educativa en la entidad, el Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027, Ex Secretarios de la organización y delegados sindicales.