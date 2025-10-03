Encabeza Ana Muñiz jornada de trabajo en la colonia Reforma

Afirmó que continuarán trabajando en todo San Mateo Atenco para y por más y mejores vialidades.

En San Mateo Atenco, la presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, junto con la Secretaría de Salud del Estado de México llevaron a cabo la Jornada Jueves por la Salud, que se realizó en la colonia Reforma, donde se busca acercar los servicios de salud gratuitos a las familias atenquenses.



Muñiz Neyra señaló ante vecinas y vecinos del lugar, que estas jornadas están proyectadas para apoyar a las familias en situaciones que apremian a las familias de San Mateo Atenco, como lo son la salud y la asistencia social, por esa razón agradeció el apoyo de la Dra. Macarena Montoya; a quién aseguro que su gobierno seguirá trabajando todos los días para que las vecinas y vecinos vivan más saludables.



Poco después, Muñiz Neyra encabezó un recorrido por la colonia Reforma, donde pudo saludar y platicar con las y los vecinos, además de llevar a cabo la supervisión de la segunda etapa de los trabajos de pavimentación que se está llevando a cabo en la calle Independencia, afirmando que su gobierno trabaja en cumplir con el compromiso adquirido y el cual en breve podrán cumplir.



Afirmó que su gobierno sigue trabajando de manera constante, por lo que en los próximos días también darán inicio las obras de pavimentación de la calle Allende para que todas y todos quienes transitan por aquí, lo hagan de forma segura y sin contratiempos.



