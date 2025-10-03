Afectaciones por filtraciones de agua en San Lucas Tunco están siendo atendidas: Fernando Flores

Señaló que ya se tienen identificados asentamientos irregulares.

En el municipio de Metepec, el presidente municipal Fernando Flores Fernández dio las indicaciones de intensificar las acciones de apoyo a las familias afectadas de la comunidad de San Lucas Tunco, quienes sufrieron por las filtraciones de agua en sus viviendas, esto, derivado de las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.



Flores Fernández señaló que ya se tienen identificados asentamientos irregulares, contabilizando 150 casas asentadas en terrenos federales irregulares en riesgo en la comunidad de San Lucas Tunco, y que peligran ante el crecimiento inusitado del río Lerma.



Informó que las instrucciones se dieron a las diversas áreas del Ayuntamiento, que en coordinación con el Sistema DIF y Protección Civil, implementaran medidas de atención inmediata para prevenir riesgos sanitarios y garantizar la seguridad de los habitantes.



Las acciones que se llevarán a cabo son la aplicación de vacunas contra tétanos, neumococo y triple viral, así como la entrega de más de 300 dosis de desparasitantes, hipoclorito, suero y platos coloidales; también se realizan labores de limpieza permanente, vigilancia con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública, fresado de caminos y el bombeo de agua del canal Insurgentes hacia el río Lerma.



A ello se suma la apertura de jornadas de salud, la distribución de canastas alimentarias, la habilitación del comedor comunitario de San Sebastián y campañas de vacunación para animales de compañía, mientras que Desarrollo Económico lleva a cabo un censo pecuario.



Informó Flores Fernández que se han instalado refugios temporales en San Lucas Tunco, la Unidad Deportiva La Hortaliza y la Delegación de San Bartolomé Tlaltelulco. En las próximas horas se entregarán impermeables, botas y otros insumos a las familias que enfrentan condiciones de riesgo.



Mencionó Flores Fernández que el DIF Metepec ha realizado un censo de personas con discapacidad para darles atención especial y dotarles de herramientas para su movilidad.



Respecto a las propuestas de vecinos sobre la apertura de compuertas de la Presa Alzate, autoridades municipales y especialistas descartaron esta medida, pues la presa ya se encuentra al límite de su capacidad y la acción agravaría la situación.



Actualmente, el río Lerma rebasa su nivel máximo de aforo, lo que mantiene la alerta en la zona. Se calcula que alrededor de 30 viviendas presentan algún grado de filtración de agua, impactando a más de un centenar de personas.