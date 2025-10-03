EJECUTAN A CHECADOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN ACOLMAN; INVESTIGAN VENGANZA O EXTORSIÓN

Un hombre de 40 años, que laboraba como checador del transporte público, fue asesinado la noche del martes frente a su base de trabajo sobre la carretera federal México–Texcoco, a la altura de la colonia Los Ángeles, en Acolman, Estado de México.

De acuerdo con reportes policiales, la víctima recibió al menos tres impactos de arma de fuego en el pecho por parte de sujetos desconocidos que llegaron a su base y huyeron de inmediato tras consumar el ataque.

Compañeros del checador solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron el deceso al llegar al lugar. La policía municipal acordonó la zona, mientras que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por homicidio y ordenó el levantamiento del cuerpo.

Autoridades indicaron que el asesinato podría estar vinculado a una venganza entre grupos delictivos o a extorsiones contra rutas de transporte, dado que la víctima era responsable de la operación de las camionetas colectivas. La investigación continúa para esclarecer los motivos y detener a los responsables.