Programa de recolección de aceite en mercados de la Cuauhtémoc protege 440 millones de litros de agua al mes

-El aceite recolectado se transforma en biodiésel, reduciendo emisiones y evitando daños al drenaje.

Al encabezar un evento de captación masiva de aceite de cocina usado en el Mercado Hidalgo, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que, gracias a los 370 litros diarios de aceite recolectado en mercados y espacios públicos de la demarcación, se logra proteger más de 440 millones de litros de agua cada mes y se promueve la transformación del residuo en biodiésel sustentable.



La mandataria destacó que la iniciativa ya cuenta con 35 contenedores instalados en mercados públicos, donde se recolectan más de 370 litros de aceite al día, equivalentes a cerca de 11 mil litros de biodiésel mensual.



Ale Rojo de la Vega explicó que un solo litro de aceite puede contaminar hasta 40 mil litros de agua y dañar gravemente las tuberías y sistemas de drenaje. Por ello, cada litro recolectado representa un impacto directo en la salud pública, la infraestructura y el medio ambiente.



De acuerdo con la Dirección de Mercados y Vía Pública, responsable de este programa, en apenas 15 días se han recolectado cerca de 5 mil 600 litros de aceite en los 34 mercados de la demarcación, lo que evitó también la emisión de más de 14 toneladas de CO, gracias a su conversión en biodiésel.



La fundación Kolibrie Energy, aliada técnica del proyecto, procesa el aceite recolectado bajo estándares ambientales internacionales, cerrando el ciclo de aprovechamiento energético y consolidando un modelo de economía circular urbana.



Además del impacto ecológico, la iniciativa ha generado beneficios inmediatos para los locatarios: reducción de malos olores, eliminación de plagas y ahorro en mantenimiento de coladeras y drenajes. En solo dos semanas, 80 por ciento de los comercios de alimentos ya adoptaron la práctica de depositar el aceite en los contenedores designados.



La alcaldesa recordó que el programa es parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos, mejorar servicios y fortalecer la sostenibilidad ambiental, junto con la rehabilitación de parques, fuentes y áreas verdes en toda la demarcación.