Inaugura Mauricio Kuri la primera planta de hidrógeno verde del país

En el marco del Día Internacional del Hidrógeno, que se conmemora el 8 de octubre, el gobernador Mauricio Kuri González inauguró la primera planta de hidrógeno verde en México y una de las primeras en América Latina. Este proyecto, que representó una inversión de 100 millones de pesos, evitará emisiones de carbono, fortalecerá la economía circular y abrirá camino a nuevas tecnologías que marcarán el rumbo de la energía del mañana.



El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que en Querétaro se está construyendo el futuro, y en esta tarea se tiene una misión muy clara: fomentar el desarrollo económico a través del cuidado del medio ambiente.



Celebró la alianza entre las empresas Gerresheimer, de Alemania, y Cryoinfra, de México, que permitió la creación de esta primera planta. Señaló que dicha instalación reducirá en 100 toneladas anuales las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la compañía.



Marco Antonio Del Prete resaltó que Cryoinfra tiene presencia en todo el país; no obstante, se eligió a Querétaro por todas las ventajas competitivas que ofrece: un ambiente de negocios seguro, el impulso desde la propia industria y el compromiso con el cuidado del medio ambiente.



Al tomar la palabra, el director general de Gerresheimer en Querétaro, José Antonio Vega López, compartió que la compañía que representa se dedica al sector de la salud y ofrece sus productos a grandes consorcios farmacéuticos nacionales y mundiales.



Recordó que durante la pandemia de COVID-19, colaboró junto con una firma de laboratorios en el desarrollo de envases para medicamentos, y en otras acciones; ahora, expuso, su compromiso es con la sustentabilidad en sus procesos.



En representación del consejero de Cryoinfra, Marcos Franco Hernaiz, el subdirector regional Zona Bajío, Fernando Trejo Álvarez, explicó que la firma se dedica a la producción y comercialización de gases industriales como el oxígeno, nitrógeno, argón, el dióxido de carbono y el hidrógeno; así como a gases medicinales, electrodos, máquinas de soldar y una amplia gama de productos relacionados.



Señaló que el hidrógeno verde representa una de las energías del futuro, ya que su capacidad para sustituir los combustibles fósiles y reducir emisiones lo convierte en un pilar de la transición energética global. En este sentido, enfatizó que para Cryoinfra es un orgullo haber desarrollado e instalado esta planta electrolítica.