Trolebús Mexiquense beneficia a más de 3 millones de usuarios en cuatro meses: Daniel Sibaja

-Este sistema es resultado de la política social de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Resultado de la política social de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la Gobernadora Delfina Gómez para mejorar la movilidad en la entidad, en poco más de cuatro meses, el Trolebús Mexiquense ha beneficiado a 3 millones 574 mil usuarios con un viaje digno, seguro y rápido.



Daniel Sibaja, Secretario de Movilidad, destacó que, del 18 de mayo al 30 de septiembre de este año, 700 mil 668 viajes realizados fueron gratuitos para las personas de la tercera edad, con discapacidad y niños menores de cinco años, con lo cual se salda la deuda histórica de llevar un transporte moderno, accesible y de calidad a las y los mexiquenses de los municipios de Chalco, Valle de Chalco y La Paz.



Recordó que el Trolebús Mexiquense tiene una extensión de 18.5 kilómetros y está integrado por un viaducto elevado de 6.7 kilómetros y un carril confinado a nivel de superficie de 11.8 kilómetros.



Con esta obra, se han disminuido los tiempos de traslado de dos horas a tan solo 45 minutos en el servicio ordinario y a 33 minutos en el servicio exprés, así se garantiza un desarrollo en igualdad de oportunidades para miles de mexiquenses.



El funcionario estatal comentó que para el Gobierno Federal y el Estado de México la prioridad es brindar un servicio de transporte público seguro para las y los mexiquenses, por lo que continuará realizando obras como el Mexibús Vicente Villada-Panteón Los Rosales, que tendrá una extensión de 3.5 kilómetros sobre la Avenida Chimalhuacán, en el municipio de Nezahualcóyotl, permitiendo la conexión con la Línea III del Mexibús y el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Pantitlán.