Trolebús Mexiquense beneficia a más de 3 millones de usuarios en cuatro meses: Daniel Sibaja

-Este sistema es resultado de la política social de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Resultado de la política social de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la Gobernadora Delfina Gómez para mejorar la movilidad en la entidad, en poco más de cuatro meses, el Trolebús Mexiquense ha beneficiado a 3 millones 574 mil usuarios con un viaje digno, seguro y rápido.

Daniel Sibaja, Secretario de Movilidad, destacó que, del 18 de mayo al 30 de septiembre de este año, 700 mil 668 viajes realizados fueron gratuitos para las personas de la tercera edad, con discapacidad y niños menores de cinco años, con lo cual se salda la deuda histórica de llevar un transporte moderno, accesible y de calidad a las y los mexiquenses de los municipios de Chalco, Valle de Chalco y La Paz.

Recordó que el Trolebús Mexiquense tiene una extensión de 18.5 kilómetros y está integrado por un viaducto elevado de 6.7 kilómetros y un carril confinado a nivel de superficie de 11.8 kilómetros.

Con esta obra, se han disminuido los tiempos de traslado de dos horas a tan solo 45 minutos en el servicio ordinario y a 33 minutos en el servicio exprés, así se garantiza un desarrollo en igualdad de oportunidades para miles de mexiquenses.

El funcionario estatal comentó que para el Gobierno Federal y el Estado de México la prioridad es brindar un servicio de transporte público seguro para las y los mexiquenses, por lo que continuará realizando obras como el Mexibús Vicente Villada-Panteón Los Rosales, que tendrá una extensión de 3.5 kilómetros sobre la Avenida Chimalhuacán, en el municipio de Nezahualcóyotl, permitiendo la conexión con la Línea III del Mexibús y el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Pantitlán.

Entrega Manuel Vilchis apoyos a delegados de San Bartolo el Llano y Santa María del Monte

16 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Afirmó que el trabajo en equipo sin duda genera mejores resultados para la comunidad. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, …

Confirma Mercedes a Russell y Antonelli como sus pilotos para 2026

16 octubre, 2025
Deportes, Destacado

-Mantendrán la misma alineación para la primera temporada con la nueva reglamentación Llegan a su fin los rumores y las especulaciones, Mercedes …

Nodal se lanza contra Cazzu: dice que da millones de pesos de manutención

16 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

No paran los ataques entre ambos cantantes, todo comenzó por un comentario al solicitar que firmara el permiso para que su hija …

CONFÍAN QUE BUEN FIN 2025 IMPULSE CONSUMO Y PRODUCCIÓN NACIONAL

15 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El gobierno federal busca fortalecer el mercado interno y proteger a sectores productivos, como el textil, calzado, juguetes y electrodomésticos. El subsecretario …

Cae peso mexicano por aumento en las tensiones EUA-China

15 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, iniciaron el martes el cobro de tasas portuarias adicionales a las …

Aprueban Diputados reformas a la Ley de Amparo

15 octubre, 2025
Destacado, Nacional

El objetivo es fortalecer el juicio de amparo, a efecto de consolidarlo como recurso por excelencia de la defensa efectiva de los …

Impulsan Mara Lezama y la Unión Europea cooperación para transformar el sargazo

15 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Quintana Roo se consolida como un referente mundial en innovación ambiental al transformar un desafío ecológico en una oportunidad de desarrollo La …

Clara Brugada presenta iniciativas de Ley sobre el Sistema Público de Cuidados, Seguridad y Procuración de Justicia

15 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-La propuesta prioriza la atención a las primeras infancias, las personas adultas mayores, con discapacidad y en situación de calle; la meta …

Tabe pide crear fondo verde con recursos de publicidad exterior para mejorar las colonias

15 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Presenta iniciativa de Ley en el Congreso CDMX para que los recursos por anuncios y enseres en vía pública tengan un impacto …

Las obras públicas no se detienen en Lerma: Ramírez Ponce

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Afirmó que en Lerma se trabaja en equipo para lograr grandes resultados Las obras públicas no se detienen en Lerma, así lo …

Delfina Gómez revisa temas de Protección Civil en Mesas de Paz para proteger a la población

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Atiende GEM 45 deslizamientos de laderas y cinco socavones en territorio mexiquense. El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la …

Aprueba UAEMéx anteproyecto de presupuesto 2026 por más de 6 mil mdp

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado subrayó que esta propuesta de reingeniería presupuestal permitirá incrementar los recursos asignados a los 55 espacios …

Ricardo Moreno primer edil en certificarse en atención a mujeres víctimas de violencia

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Personal municipal se capacita en atención, acompañamiento y búsqueda de personas El Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida, se convierte en el primer …

Prioridad en Naucalpan impulsar jornadas de Salud: Isaac Montoya

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Reiteró su compromiso de seguir construyendo bienestar desde las colonias. El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, …

Inaugura Fernando Flores “Bazar con Causa”

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex

El principal objetivo es la recolección de cobijas y suéteres que estarán destinados para la población más vulnerable de Metepec. El presidente …

Mejora México ante Ecuador pero no le alcanza para ganar

15 octubre, 2025
Deportes, Destacado

El juego ante los sudamericanos fue mucho mejor, pero aún queda a deber para los aficionados. La Selección Nacional de México mostró …

Debuta Kylie Jenner en la música

15 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

El sencillo “Fourth Strike” no solo es su debut oficial en la música, sino una cápsula sonora que conecta su presente con …

SAT AMENAZA CON IRSE A PARO NACIONAL

14 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Trabajadores inconformes señalaron que la falta del aumento salarial correspondiente a 2025 es la causa principal del paro nacional de este 14 …

Repunta inflación en México 3.76% en septiembre

14 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

De esta manera, la inflación se aceleraría por segundo mes consecutivo. La inflación a los consumidores repuntó por segundo mes consecutivo, pero …

Inician con censo Casa por Casa en zonas afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro

14 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-3 mil servidores de la nación visitarán las zonas afectadas, estarán plenamente identificados con su chaleco y gafete oficial, informó la secretaria …

David Monreal se solidariza con estados afectados por lluvias

14 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Envía abrazo fraterno a ciudadanos afectados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; anuncia instalación de dos centros de acopio …

Clara Brugada invita a disfrutar la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo

14 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, de las 10 de la mañana a las 21:00 horas. La Jefa de Gobierno de …

Recuperan en Benito Juárez el espacio público en beneficio de los vecinos: Luis Mendoza

14 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Ha sido enfático en que el orden y la seguridad son los ejes principales de su administración. Como parte de las acciones …

Edoméx ha disminuido 54% robo de vehículos en 202 días del Mando Unificado Oriente: Delfina Gómez

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Este delito también bajó 49% en Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Cuautitlán México, municipios de reciente incorporación a la estrategia. A 202 días …

En Zinacantepec se mejoran los espacios de atención ciudadana y reuniones: Manuel Vilchis

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Destacó la importancia de que los ciudadanos y comunidades vecinas cuenten con instalaciones dignas. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, …

Instala GEM 3 centros de acopio en apoyo a damnificados en Puebla, Hidalgo y Veracruz

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Estos espacios se ubican en Palacio de Gobierno, en Toluca, y en las oficinas de Protección Civil de Naucalpan y Valle de …

La ciencia genera conocimiento y reduce desigualdades sociales: rectora Zarza Delgado

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Descubre el Congreso Nacional de Física 2025 en UAEMéx y su enfoque en la inclusión de mujeres en ciencia y tecnología. El …

Trabajar para consolidar a Toluca como referente de competitividad, innovación y bienestar: Ricardo Moreno

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Destacó que actualmente Toluca se ha posicionado como uno de los corredores industriales más competitivos y atractivos para empresas nacionales y extranjeras. …

Celebra San Mateo Atenco 154 años de historia con reconocimientos y obras públicas

14 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra destacó que el amor por la tierra atenquense sigue siendo el motor de su desarrollo. En …

Isaac del Toro se coloca en tercer lugar del ranking UCI

14 octubre, 2025
Deportes, Destacado

-El joven mexicano del UAE Team Emirates superó a figuras consagradas en una temporada histórica En esta temporada 2025 del ciclismo internacional …

Llega “F1: La película” al streaming

14 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Se anunció que tras su exitoso paso por las salas de cine ahora alista su llegada a las pantallas de los hogares. …

SHEINBAUM VISITA A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS EN PUEBLA, VERACRUZ E HIDALGO

13 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Las Fuerzas Armadas implementan los Planes DN-III-E y Plan Marina en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro …

Senado instalará centro de acopio para apoyar a estados afectados por lluvias

13 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-También planteará que las y los senadores donen parte de su salario para apoyar a las personas damnificadas En solidaridad con las …

Consultas sobre T-MEC avanzan entre sectores y estados: SE

13 octubre, 2025
Destacado, Nacional

El secretario Marcelo Ebrard explicó que el proceso de consultas se convocó de manera paralela en los tres países signatarios del acuerdo …

Supervisa Mara Lezama avances del segundo Centro DIF Pilares en la región 234 de Cancún

13 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Destacan inversión por más de 25.5 mdp para rehabilitar y equipar este espacio que atiende a más de 465 personas a la …

Primer Informe de Gobierno CDMX: Clara Brugada destaca finanzas sólidas, más inversión, seguridad, bienestar e infraestructura social

13 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Propuso establecer un ejercicio republicano de diálogo entre poderes de manera periódica, con el objetivo de construir una agenda común en favor …

Iniciarán obras para rehabilitar los pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan

13 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Las y los locatarios entregaron de manera voluntaria los espacios. En el transcurso de octubre iniciará la rehabilitación de los pasos a …

Arrancará en noviembre proyecto para terminar con los baches en el Edoméx: Horacio Duarte

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Se tendrá una fuerte inversión para reparar vialidades y carreteras estatales para acabar con el problema de los baches en toda la …

Reafirma Delfina Gómez trabajo conjunto entre Edoméx y CDMX

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Resaltó en el Primer Informe de Clara Brugada que el trabajo coordinado ha permitido realizar acciones de seguridad, movilidad, infraestructura, servicio de …

Encabeza Ana Muñiz Neyra paseo ciclista sobre Mexivía Recreativa

13 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Decenas de familias, ciclistas y deportistas se dieron cita para participar en la rodada que unió a los municipios de Toluca y …

