Fans mexicanos enloquecen por Pato O’Ward previo al Gran Premio de la Ciudad de México 2025

-El regiomontano será uno de los protagonistas del fin de semana al participar en la primera práctica libre a bordo del monoplaza de Lando Norris.

El mexicano Patricio O’Ward, piloto reserva de McLaren y actual subcampeón de la IndyCar Series, vivió una auténtica fiesta con sus seguidores en la Plaza Parque Toreo, donde cientos de aficionados se dieron cita para mostrarle su apoyo antes del Gran Premio de la Ciudad de México 2025.



Decenas de fanáticos comenzaron a llenar la explanada del centro comercial con el característico color papaya de McLaren. Las camisetas con el número 5, pancartas de apoyo y hasta caretas gigantes con el rostro de O’Ward fueron parte del ambiente que se vivió antes de la llegada del piloto.



Entre gritos de “¡Pato, Pato, Pato!” y “¡Pato, te queremos!”, el piloto fue recibido como una auténtica celebridad. Incluso hubo quienes bromearon pidiéndole que “chocara el auto de Norris” durante los entrenamientos, en una clara muestra del cariño que la afición mexicana siente por él y de la preferencia que muchos expresan por su compañero de equipo, Oscar Piastri, en la lucha por el campeonato.



Pato repartió autógrafos, selfies y agradecimientos, correspondiendo al afecto que ha recibido a lo largo de su carrera.



“La verdad que son contadas las veces que te llegan esas oportunidades de correr la práctica uno. Cada vuelta hay que aprovecharla al máximo. Estoy emocionado, siempre que regreso aquí es un fin de semana loco, pero lleno de memorias muy lindas. El público y la gente siempre me recibe con un amor extraordinario, y lo que puedo hacer yo hacer es darles una razón para sentirse orgullosos de lo que hemos hecho durante el año”, declaró O’Ward ante los medios presentes.



El momento más comentado de la tarde llegó cuando Pato O’Ward se quitó la camisa, la autografió en el escenario y la lanzó al público, desatando gritos y emoción entre los asistentes que buscaban quedarse con el preciado recuerdo.



Pero el regiomontano no se detuvo ahí, poco después besó a una aficionada que había subido al escenario para convivir con él, generando una auténtica euforia en la plaza y en redes sociales, donde el video del gesto se volvió viral en cuestión de minutos.



Con este episodio, O’Ward no solo reafirmó su estatus como uno de los pilotos más queridos por la afición mexicana, sino también como una de las personalidades más carismáticas dentro del automovilismo internacional.