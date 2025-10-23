Fans mexicanos enloquecen por Pato O’Ward previo al Gran Premio de la Ciudad de México 2025

-El regiomontano será uno de los protagonistas del fin de semana al participar en la primera práctica libre a bordo del monoplaza de Lando Norris.

El mexicano Patricio O’Ward, piloto reserva de McLaren y actual subcampeón de la IndyCar Series, vivió una auténtica fiesta con sus seguidores en la Plaza Parque Toreo, donde cientos de aficionados se dieron cita para mostrarle su apoyo antes del Gran Premio de la Ciudad de México 2025.

El regiomontano será uno de los protagonistas del fin de semana al participar en la primera práctica libre a bordo del monoplaza de Lando Norris.

Decenas de fanáticos comenzaron a llenar la explanada del centro comercial con el característico color papaya de McLaren. Las camisetas con el número 5, pancartas de apoyo y hasta caretas gigantes con el rostro de O’Ward fueron parte del ambiente que se vivió antes de la llegada del piloto.

Entre gritos de “¡Pato, Pato, Pato!” y “¡Pato, te queremos!”, el piloto fue recibido como una auténtica celebridad. Incluso hubo quienes bromearon pidiéndole que “chocara el auto de Norris” durante los entrenamientos, en una clara muestra del cariño que la afición mexicana siente por él y de la preferencia que muchos expresan por su compañero de equipo, Oscar Piastri, en la lucha por el campeonato.

Pato repartió autógrafos, selfies y agradecimientos, correspondiendo al afecto que ha recibido a lo largo de su carrera.

“La verdad que son contadas las veces que te llegan esas oportunidades de correr la práctica uno. Cada vuelta hay que aprovecharla al máximo. Estoy emocionado, siempre que regreso aquí es un fin de semana loco, pero lleno de memorias muy lindas. El público y la gente siempre me recibe con un amor extraordinario, y lo que puedo hacer yo hacer es darles una razón para sentirse orgullosos de lo que hemos hecho durante el año”, declaró O’Ward ante los medios presentes.

El momento más comentado de la tarde llegó cuando Pato O’Ward se quitó la camisa, la autografió en el escenario y la lanzó al público, desatando gritos y emoción entre los asistentes que buscaban quedarse con el preciado recuerdo.

Pero el regiomontano no se detuvo ahí, poco después besó a una aficionada que había subido al escenario para convivir con él, generando una auténtica euforia en la plaza y en redes sociales, donde el video del gesto se volvió viral en cuestión de minutos.

Con este episodio, O’Ward no solo reafirmó su estatus como uno de los pilotos más queridos por la afición mexicana, sino también como una de las personalidades más carismáticas dentro del automovilismo internacional.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD VA POR EL CAMINO CORRECTO: GARCÍA HARFUCH

23 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló que en el combate al robo de combustibles se han asegurado 98 millones de litros de hidrocarburos. Se presentó ante el …

Arranca la entrega de apoyos a damnificados por lluvias

23 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El primer apoyo será de 20 mil pesos, y se entregan vales de despensa y de enseres e inició en Veracruz, Puebla, …

México y EUA continúan trabajos en común en manufactura avanzada: Ebrard

23 octubre, 2025
Destacado, Nacional

Ambos países buscan tener una visión común sobre las cadenas de suministro. Los Estados Unidos y México trabajan para tener una visión …

Marina del Pilar prioriza bienestar de adultos mayores con apoyos económicos bimestrales

23 octubre, 2025
Destacado, Nacional

La entrega continuará hasta el viernes 24 de octubre del año en curso, en horario de 8:00 a 15:30 horas. Como parte …

Encabeza Clara Brugada apertura de la exposición lumínica “Sólo la Luz” en Paseo de la Reforma

23 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Mencionó que se planea que algunas de estas obras artísticas permanezcan en algún sitio público de la ciudad La Jefa de Gobierno …

Comisión de DDHH se une a jornadas “Súmale Vecinal” en Cuauhtémoc

23 octubre, 2025
CDMX, Destacado

En el mercado Paulino Navarro se ofreció atención médica, dental y psicológica, además de orientación en salud sexual. La Comisión de Derechos …

Firman alianza estratégica UAEMéx y San Mateo Atenco a favor de la industria del calzado

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La presidenta Ana Aurora Muñiz Neyra y la rectora Martha Patricia Zarza Delgado coordinarán acciones generales para el desarrollo y el bienestar …

Recibe Delfina Gómez 14 toneladas de ayuda humanitaria del SUTEYM para familias damnificadas

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-GEM y el SUTEYM unen esfuerzos solidarios para apoyar a comunidades afectadas por lluvias; se suman a las 254 toneladas enviadas a …

UAEMéx es sede de la 4ta Sesión de la Comisión Estatal para Planeación de Educación Media Superior

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La sesión se llevó a cabo en el Centro Universitario “Casa de las Diligencias”. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) …

En Toluca se han reparado 1700 baches en una semana: Ricardo Moreno

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Se utiliza material de la más alta calidad y cumple el procedimiento establecido en la norma Con la segunda etapa del Programa …

Firman Isaac Montoya y STEM convenio para fortalecer justicia laboral en Naucalpan

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Expresó que el desarrollo político, social y económico solo será posible si hay justicia laboral. El presidente municipal Isaac Montoya Márquez y …

Evento “Fábrica de Negocio Más Cerca de Ti, Región Centro” llega a Edoméx: Laura González

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Reafirma GEM su compromiso con el fortalecimiento de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), y reunirá a más de 14 cadenas …

Rosalía podría ser multada por su lanzamiento sorpresa

23 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

El caos se desató en Madrid en el evento sorpresa en Callao, donde promocionó su nuevo álbum. La cantante catalana Rosalía volvió …

EL CRIMEN ORGANIZADO SEDUCE A JÓVENES EN REDES SOCIALES: EXPERTOS

22 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Las redes sociales son terreno para atraer jóvenes hacia actividades delictivas. Seducir, aislar e incorporar a call centers es la línea de …

Anuncia Banxico que retira billetes de 20, 50 y 1000 pesos

22 octubre, 2025
Destacado, Mundo, Portada

-El objetivo es modernizar el sistema monetario, aumentar la seguridad contra falsificaciones y promover billetes más resistentes y duraderos. El Banco de …

Negociaciones para evitar aranceles avanzan 90%: Ebrard

22 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Destacó que ya han transcurrido 85 conversaciones entre funcionarios de México y Estados Unidos relacionadas con los aranceles y la revisión del …

Quintana Roo fortalece la comunicación con jóvenes para prevenir conductas autodestructivas

22 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-La gobernadora Mara Lezama inaugura el Encuentro Nacional de Orientación Educativa del CONALEP con la presencia de su director general nacional, Rodrigo …

Clara Brugada supervisa obras de Repavimentación del programa “Cualli Ohtli”

22 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-El proyecto, con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, contempla repavimentar de fondo vialidades primarias como Reforma, Periférico, Circuito …

Anuncian Tabe y restauranteros “Polanco en luces” para arrancar época navideña

22 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-El encendido será el 15 de noviembre y en cada rincón de Miguel Hidalgo parpadeará el espíritu navideño. Mauricio Tabe, alcalde de …

Extorsión registra en Edoméx su nivel más bajo desde 2018: Delfina Gómez

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El robo a casa habitación también mantiene una tendencia a la baja en los últimos 10 años; SESNSP. La Gobernadora Delfina Gómez …

Llegan a Hidalgo 254 toneladas de ayuda humanitaria del Edoméx; GEM invita a seguir apoyando

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizó la cloración de una cisterna del albergue principal del municipio de Huehuetla. …

Recibe Rectora de la UAEMéx a delegación de universitarios japoneses de Meikai y Asahi

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Reconoce la importancia de las universidades japonesas Meikai en la colaboración académica con la UAEMéx y su impacto educativo. La Universidad Autónoma …

Toluca avanza en tema de prevención de inundaciones: Ricardo Moreno

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Se reúne alcalde Ricardo Moreno con autoridades de gobierno estatal, CAEM, CONAGUA y Junta de Caminos Toluca avanza con voluntad y acciones …

Se reúne Montoya Márquez con 800 jóvenes con gira “Entiende la nueva era”

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Destacaron que estas acciones forman parte del compromiso que mantiene Isaac Montoya Márquez con fortalecer la salud, la prevención y la participación …

Zinacantepec avanza con energía limpia con programa “Sol que Transforma”: Manuel Vilchis

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex

El principal objetivo en Zinacantepec es el de mitigar emisiones contaminantes y de efecto invernadero. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis …

Fallece a los 36 años Doug Martin, exjugador de Raiders

22 octubre, 2025
Deportes, Destacado

No se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Doug Martin, exjugador de Las Vegas Raiders y dos veces Pro …

Sorprende Demián Bichir al público en sala de cine

22 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

La película ya está en todas las salas de cine del país. El actor estuvo presente en la premier de la película …

APROBADA LEY DE INGRESOS 2026 CON MÁS DE 10 BDP

21 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En medio de una sesión marcada por tomas de tribuna, gritos, descalificaciones y acusaciones de corrupción, se autorizó un endeudamiento interno de …

Cámara de Diputados envió 49.5 toneladas de insumos a los afectados por las lluvias

21 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Con este ejercicio se muestra que hay una gran solidaridad con todo el pueblo de México: Ricardo Monreal La presidenta de la …

Ensenada recibe más de un millón de cruceristas al año durante esta administración: Marina del Pilar

21 octubre, 2025
Destacado, Nacional

La mandataria destacó que el turismo de cruceros es un motor fundamental para la economía y el desarrollo de Baja California. Con …

Clara Brugada reconoce a atletas olímpicos como embajadores de la paz y orgullo nacional

21 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Atletas reconocieron a la mandataria capitalina con la medalla Premio Olímpicas, Olímpicos y Medallistas de México, por su impulso a la paz …

Habrá conmemoración del Día de Muertos en el Parque Ecológico de Xochimilco y el Museo Chinampaxóchitl

21 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-La carrera de 5 km “Miquiztli 2025” llevará a cabo su cuarta edición. Aunque es gratuita hay que realizar un registro previo. …

Delitos de alto impacto bajan en Edoméx: Delfina Gómez y SESNSP

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El robo a casa habitación se redujo en 41% durante el mes de septiembre. La estrategia de seguridad de la administración de …

Entrega Manuel Vilchis canastas alimentarias en beneficio de miles de familias

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Con empatía y resultados mejoramos la calidad de vida de todas las familias zinacantepequenses, afirmó. En el municipio de Zinacantepec, el presidente …

Se registran tres aspirantes para la dirección de FCPyS de la UAEMéx

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex

El martes 28 de octubre se llevará a cabo la auscultación cuantitativa, con la votación abierta para los sectores de docentes, estudiantes …

Ricardo Moreno supervisa construcción de nuevo pozo en la delegación Independencia

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Esta obra beneficiará a más de 18 mil habitantes de la zona. Avanza Toluca con la construcción de un nuevo pozo profundo …

Festival Quimera 2025 reunió a más de 400 mil asistentes en Metepec

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Autoridades de Metepec señalaron que durante la realización del festival se tuvo una asistencia récord, además de un saldo blanco, sin ningún …

Encabeza Saray Benítez Jornada de Salud Médica en Mexicaltzingo

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Mediante estas jornadas se seguirá acercando estos servicios gratuitos a la comunidad. La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, encabezó la …

Defiende Allegri a Santi Giménez de comentarios mal intencionados

21 octubre, 2025
Deportes, Destacado

La suplencia del delantero mexicano se convierte en la anécdota central de la victoria milanista. El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, …

Kim Kardashian sorprende con peculiar look en una alfombra roja

21 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Kim Kardashian captó la atención de asistentes y medios al arribar con uno de los atuendos más impactantes y comentados. Este fin …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.