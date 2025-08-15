Alessandra Rojo de la Vega pone en marcha Brigada Nocturna en alcaldía Cuauhtémoc

-En la Zona Rosa encabeza la mandataria acciones de bacheo, poda y ordenamiento de vía pública.

En la intersección de Génova y Hamburgo, en plena Zona Rosa (colonia Juárez), la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dio el banderazo de salida a la Brigada Nocturna Cuauhtémoc, una estrategia inédita en la capital para cuidar, ordenar y mejorar el espacio público en este lugar de alta afluencia durante noches y madrugadas.



“La Brigada Nocturna Cuauhtémoc nace como una política pública innovadora y de cercanía, una política que entiende que la vida nocturna también se cuida y se atiende… nuestro gobierno no cierra a las 7 de la tarde, nuestro gobierno en Cuauhtémoc se amanece trabajando”, afirmó Ale Rojo de la Vega ante vecinas, vecinos, empresarios y medios de comunicación.



La alcaldesa subrayó que el trabajo nocturno permitirá reparar luminarias, eliminar basureros clandestinos, supervisar establecimientos y actuar de forma preventiva para que, al amanecer, la alcaldía luzca “impecable, segura y digna”.



Agregó que el modelo se inspira en experiencias internacionales como el night mayor de Ámsterdam, adaptado a la realidad de la Cuauhtémoc, “con nuestro sello, con nuestra cercanía… un modelo que estoy segura será inspiración para otras alcaldías y, por qué no, para el resto del país”.



Rojo de la Vega encabezó un recorrido por la zona, liderando trabajos de bacheo, poda, barrido, reparación de luminarias y retiro de publicidad no autorizada, con el respaldo de personal de distintas áreas de la alcaldía.



Durante su trayecto, vecinas, vecinos y transeúntes se acercaron a la edil para solicitar su intervención en el ordenamiento de establecimientos que ocupan gran parte de la calle con mesas, enseres y pérgolas, dificultando el tránsito, especialmente a quienes dependen del uso de una silla de ruedas o carriola.



Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a la colaboración ciudadana: “Cuauhtémoc no duerme, trabaja 24/7. A nuestras vecinas y vecinos les pido su apoyo… si ven algo que necesita atención, cuenten con nosotros. Queremos que la fiesta sea segura, que la ley se cumpla y que nadie tenga miedo. La Brigada Nocturna está aquí para servirles y reconstruir Cuauhtémoc, hombro con hombro”.