Alerta SMN por llegada de tormenta negra a CDMX y Edoméx

Se han pronosticado lluvias extremas con un riesgo latente de inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzaron una alerta en el Estado de México y la Ciudad de México ante la posible presencia de lluvias extremas equivalentes a la llamada “Tormenta Negra”.



Este fenómeno es conocido por prever acumulaciones de hasta 75 milímetros en pocas horas, con potencial de provocar inundaciones severas y afectaciones a la infraestructura.



Los expertos señalan que este nivel de precipitación es similar al registrado hace dos semanas en Hong Kong y China y donde se le catalogó como Tormenta Negra, un fenómeno que en esa región es considerado de máxima alerta.



De acuerdo al SMN, dicha tormenta se prevé debido a la interacción del monzón mexicano, un canal de baja presión, una vaguada en altura y la onda tropical número 22, combinados con humedad proveniente tanto del Pacífico como del Golfo de México.



Estimaciones del organismo indican que en el Estado de México, municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Toluca podrían registrar acumulaciones superiores a 50 milímetros.



Mientras que en la Ciudad de México, las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo se encuentran en alerta naranja, mientras que el resto presenta alerta amarilla.



También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.



Asimismo, se registrarán chubascos con puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Baja California.



Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas, buscar refugio seguro, proteger a menores y adultos mayores, desconectar aparatos eléctricos y mantenerse informado a través de canales oficiales.