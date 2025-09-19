Continúa en Naucalpan programa “Jueves de la Salud por las y los Mexiquenses”: Isaac Montoya

Se ofreció consulta médica general, nutricional, psicológica, detecciones de diabetes y protección de VIH, sífilis, hepatitis C, obesidad, vacunación y toma de signos vitales, entre otros servicios.

El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, acompañado de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, y diversas autoridades, asistió a la Jornada Comunitaria de Salud: “Jueves de la Salud por las y los Mexiquenses”, en la que se ofrecieron diversos servicios médicos.



En esta jornada a cargo de la Secretaria de Salud mexiquense, en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México se atendió a cerca de 500 personas con consulta médica general, nutricional, psicológica, detecciones de diabetes y protección de VIH, sífilis, hepatitis C, obesidad, vacunación y toma de signos vitales, entre otros servicios.



En avenida de los Arcos, en la colonia Loma Colorada se ofrecieron charlas sobre prevención del cáncer infantil, accidentes, enfermedades respiratorias, intestinales y pruebas de Papanicolaou, así como métodos de planificación familiar.



El alcalde Isaac Montoya agradeció que el Gobierno estatal acerque estos servicios en beneficio de las y los naucalpenses. “Quiero extenderle un agradecimiento a nuestra querida Gobernadora, la maestra Delfina Gómez, porque tiene como instrucción y convicción llevar estas jornadas a todas las comunidades y por supuesto buscar esta máxima del poder de servir y que nadie se quede atrás, que nadie se quede lejos y que si alguien se cae, hay que ayudarle a levantarse”, subrayó.



Señaló, “ese es el humanismo mexicano, y es el Gobierno que hoy se tiene en el estado, la visión que se comparte en el municipio y la visión también del gobierno federal con la doctora Claudia Sheinbaum”.



En presencia del diputado federal, Alejandro Peña y diputado local Israel Espíndola, de la Jefa de Jurisdicción Sanitaria de Naucalpan, Iris Santillán, de la Jefa de Jurisdicción de Regulación Sanitaria, Érika Huitrón Gualito, agradeció la participación de todo el personal médico del ISEM y de la Jurisdicción Sanitaria por ponerse al servicio de la comunidad.



El presidente municipal, ante las y los vecinos, exhortó a todas y todos a fomentar la cultura de la prevención porque es la clave para salvar vidas y evitar recurrir al médico cuando se convierta en una emergencia.



Destacó los trabajos que se llevan a cabo en materia de salud mental y que hoy en Naucalpan se ha emprendido una campaña muy intensa para prevenir el suicidio para apoyar a quien lo necesita, con acciones de manera conjunta con autoridades federales y estatales para que nadie se sienta solo.



La Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud del Estado de México, Macarena Montoya, agradeció al alcalde el espacio y dijo que los “Jueves de la Salud” tienen como objetivo acercarse a las comunidades más alejadas, por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Finalmente enfatizó las labores de vacunación y prevención, además de la detección de enfermedades crónicas degenerativas.



Esta estrategia la impulsa el Gobierno del Estado de México, para acercar servicios de salud y prevenir enfermedades entre la población mexiquense que no cuenta con seguridad social, en las 19 Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.