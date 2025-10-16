Confirma Mercedes a Russell y Antonelli como sus pilotos para 2026

-Mantendrán la misma alineación para la primera temporada con la nueva reglamentación

Llegan a su fin los rumores y las especulaciones, Mercedes confirma que George Russell se quedará un año más como su piloto en la Fórmula 1 y continuará como compañero de Andrea Kimi Antonelli.



La información se da previo al Gran Premio de Estados Unidos, confirmaron si alineación para la Temporada 2026, que será la primera bajo la nueva reglamentación. Para el británico será su octavo año en la máxima categoría, apenas el segundo para el joven piloto italiano.



“George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados de continuar nuestro viaje juntos”, declaró el director del equipo, Toto Wolff, quien restó importancia al tiempo que se tardaron en dar la noticia. “Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue solo una cuestión de cuándo, no de si”, añadió.



Se había especulado que desde el año pasado, el austriaco estuvo coqueteando con Max Verstappen, en medio de los problemas de Red Bull, y los rumores apuntaron a que por ello se retrasó la renovación de Russell. Sin embargo, Wolff evitó hablar sobre el neerlandés y enfatizó que se postergó por las negociaciones.



“Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos. Me complace haberlo hecho. Ahora nos centramos en las últimas seis carreras del año, en la lucha por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, y en 2026, en una nueva era en la F1”, finalizó.



Después de tres años en Williams, Russell regresó a Mercedes, donde estuvo en la academia desde 2017, y en 2022 logró un histórico cuarto lugar, con 275 puntos, su mejor registro hasta ahora. No obstante, con seis carreras todavía por correrse, el británico confía en superar esa marca y celebrar la extensión de contrato.



Aunque la escudería no confirmó la extensión del contrato, pero según The Athletic sí es un acuerdo multianual en el caso de Russell. Mientras que con el italiano parece que solo fue por un año la renovación.



Con la renovación de Kimi y George, la única escudería que no tiene confirmados sus pilotos para el próximo año es Racing Bulls, mientras que Red Bull todavía no confirma al compañero de Verstappen. Por último, Alpine ya renovó a Pierre Gasly pero no se sabe quién lo acompañará.

