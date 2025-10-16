Registra Alcaldía Álvaro Obregón la menor incidencia de baches en CDMX

El gobierno encabezado por Javier López Casarín ha consolidado un programa permanente de reparación de baches y reencarpetado en vialidades primarias y secundarias.

La Alcaldía Álvaro Obregón es la demarcación con menor número de baches reportados en la Ciudad de México, de acuerdo con los registros del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).



El gobierno encabezado por Javier López Casarín ha consolidado un programa permanente de reparación de baches y reencarpetado en vialidades primarias y secundarias, con el propósito de mejorar la movilidad y garantizar calles seguras para las y los habitantes.



Como parte de ese esfuerzo, la noche de este martes, el Alcalde supervisó los avances en el reencarpetado de la Avenida Lomas de Capula, que implica una intervención de 9 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento, así como la rehabilitación de calles aledañas, para sumar un total de 15 mil metros cuadrados de vialidades mejoradas.



El programa de mantenimiento vial opera de manera continua con cuadrillas distribuidas estratégicamente en todo el territorio, que atienden los reportes ciudadanos recibidos a través del chatbot Dalia, así como los derivados de los recorridos de atención vecinal por parte del Alcalde y los integrantes de su Gabinete, además de las jornadas del programa Martes Obregonense.



La reducción sostenida en el número de baches reportados refleja la eficiencia del sistema de atención local y la efectividad de las cuadrillas operativas que laboran en las 251 colonias de la demarcación. Los datos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) confirman que Álvaro Obregón registra actualmente los índices más bajos de incidencias viales relacionadas con daños en la carpeta asfáltica.