Recolecta Toluca 20 toneladas de residuos este fin de semana

-Mantiene personal de barrido manual intensas jornadas

Durante el fin de semana, las actividades masivas en Toluca generaron una recolección total aproximada de 20 toneladas de residuos en vía pública como calles, banquetas y jardineras, resultado del trabajo conjunto de las áreas operativas del Gobierno municipal para mantener limpia la ciudad.



De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Residuos Sólidos, la Rodada del Terror dejó cerca de 60 kilogramos de desechos, mientras que las diversas actividades de la Feria y Festival del Alfeñique concentraron alrededor de 12 toneladas.



En los conciertos de Porter, Plastilina Mosh y Liran’ Roll se recolectaron 6.5 toneladas de basura, mientras que el encuentro deportivo entre Toluca y Pachuca sumó otras dos toneladas.



Estas acciones de limpieza forman parte del operativo permanente implementado para brindar espacios públicos ordenados y seguros durante la temporada alta de eventos en la capital mexiquense.



También reportaron una disminución considerable en la cantidad de basura generada tras las actividades, toda vez que en semanas anteriores se registró una recolección aproximada de 10 toneladas diarias, por lo que se agradece a la población su colaboración y conciencia ambiental, pues cada acción responsable como no tirar basura en la vía pública contribuye a mantener una ciudad limpia y atractiva para todos.