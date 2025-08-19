“El MAYO” ZAMBADA SERÁ TESTIGO PROTEGIDO Y COOPERARÁ CON USA

El antiguo líder del Cártel de Sinaloa, detenido en extrañas circunstancias en julio de 2024, sigue los pasos de Ovidio Guzmán.

Fue dado a conocer que Ismael “El Mayo” Zambada se declarará culpable ante la justicia de Estados Unidos, en una audiencia programada en principio para el próximo lunes, en New York.



Zambada es uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y está preso en EEUU desde julio de 2024, cuando fue detenido en un aeródromo, unos kilómetros al norte de la frontera con México.



El narcotraficante ha denunciado que viejos aliados lo secuestraron en Sinaloa y lo llevaron sin su consentimiento al país vecino.



Y durante muchos meses, “El Mayo” se resistió para declararse culpable, pese a las graves acusaciones que pesan en su contra, por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos. Sin embargo, todo indica que cambio de opinión en febrero pasado, cuando su abogado, Frank Pérez, señaló que su cliente accedería a declararse culpable, si la Fiscalía de Estados Unidos quitaba de encima de la mesa la pena de muerte, cosa que ocurrió hace apenas unas semanas.



Zambada sigue el camino de Ovidio Guzmán, hijo de su antiguo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se declaró culpable en julio en el país vecino.



Estos acuerdos, que han sido cerrados o en proceso de negociación, apuntan necesariamente a la naturaleza de sus propios términos. Se debe recordar que otros criminales en el pasado, integrantes del Cártel de Sinaloa, como Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, hijo del Mayo, han testificado en juicios contra viejos socios.



El Vicentillo dio su testimonio, por ejemplo, en el juicio contra El Chapo Guzmán, que acabó con una condena a cadena perpetua contra el viejo capo. Lo mismo hizo el viejo aliado del Chapo, Dámaso López.



La duda envuelve los casos del Mayo, Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín, en caso de que este último se declare culpable igualmente. La situación del primero parece, sin embargo, la más enigmática.



“El Mayo” fue uno de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa. Durante décadas comandó supuestamente redes de contrabando de drogas a Estados Unidos. Con los años se había convertido en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de aquel país. Ya detenido, la cuestión ahora es qué otros objetivos maneja la justicia estadounidense, que sean tan o más importantes que él.



La futura declaración de culpabilidad del Mayo cerraría así la puerta a otro jugoso juicio, como el que se siguió contra El Chapo, o, tiempo después, contra un viejo aliado del cartel, el zar de seguridad mexicano durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna.



Los testimonios de los testigos de la fiscalía, parte de las estructuras criminales en México, airearon cantidad de información sobre los movimientos delictivos en el país. Parece que, en esta ocasión, la información quedará guardada en los cajones de los fiscales.